James Roby : une fin « déchirante » met un terme à la carrière du grand joueur de la ligue de rugby de St Helens | Actualités de la Ligue de Rugby

La brillante carrière de James Roby a pris fin lors de la défaite en demi-finale de Super League de St Helens face aux Catalans.

Il était probablement prévu que l’un des joueurs retraités aurait son mot à dire lors de la demi-finale de la Super League de Betfred vendredi entre les Dragons Catalans et St Helens. Malheureusement pour James Roby, ce ne serait pas lui.

Après 20 saisons, 551 apparitions en club, 38 sélections internationales, six bagues de grande finale, quatre médailles de vainqueur de la Challenge Cup, deux trophées Harry Sunderland et un prix Man of Steel, la brillante carrière de l’homme de 37 ans a enfin pris fin. .

Mais il ne devait pas y avoir de fin de conte de fées. Au lieu de cela, c’est un autre star à la retraite – sans parler de l’ancien joueur des grands rivaux des Saints, les Wigan Warriors – Sam Tomkins qui a attiré l’attention à Perpignan avec un essai solo de dernière minute pour envoyer les Catalans à Old Trafford le samedi 14 octobre.

La défaite 12-6 a mis fin à la tentative de St Helens de remporter une cinquième victoire consécutive en Grande Finale et a refusé à Roby, ainsi qu’à un autre coéquipier à la retraite, Louie McCarthy-Scarsbrook, une dernière chance de gloire. Pourtant, même si c’était déchirant pour le talonneur de se retirer de cette façon, il a quand même trouvé le temps de réfléchir à ce que cela signifiait pour l’équipe française d’atteindre la pièce maîtresse de la Super League.

« C’est navrant », a déclaré Roby Sports aériens. « C’est une façon horrible de quitter le jeu, mais je suis tellement fier de tout ce que nous avons fait.

« Je serai éternellement reconnaissant envers tous ceux qui ont joué un rôle dans mon voyage, qu’il soit grand ou petit, mais maintenant je suis sur de nouveaux pâturages.

« J’ai une famille très solidaire autour de moi, et j’y reviendrai. C’est tellement démoralisant, mais je suppose que c’est bon pour la ligue de rugby. »

Les rivaux à la retraite Sam Tomkins et James Roby s’embrassent avant la demi-finale des Catalans contre St Helens

Roby avait commencé sa dernière saison en tant que joueur de St Helens en les aidant à vaincre les champions de la LNR Penrith Panthers en Australie en février pour remporter le World Club Challenge, 16 ans après avoir fait partie de l’équipe qui a battu les Broncos de Brisbane pour remporter ce titre.

Sports aériens Phil Clarke, expert de la ligue de rugby et ancien international britannique, estime que la longévité fait partie de ce qui fait de lui l’un des plus grands joueurs originaires de ces côtes, mais aussi de la manière dont il incarne les valeurs du jeu.

« Parmi tous ces grands, c’est un grand », a déclaré Clarke. Sports aériens.

« Mais plus impressionnant encore, pour moi, il a exprimé les valeurs de ce sport qui sont si importantes pour un jeu dur mais fair-play.

C’est une façon horrible de quitter le jeu, mais je suis tellement fier de tout ce que nous avons fait. James Roby

« Nous devons essayer de le crier aussi fort que possible et nous assurer que le jeu à tous les niveaux se joue avec l’esprit et l’attitude que James Roby a préconisés. »

Roby n’a pas encore annoncé publiquement quelle sera la prochaine étape de sa vie après avoir raccroché les crampons, après avoir passé toute sa carrière professionnelle à représenter le club de sa ville natale.

Jamie Jones-Buchanan, un autre joueur d’un club qui a également gagné tout ce qu’il y avait à gagner au cours d’une carrière de 20 ans avec Leeds Rhinos, ne doute pas à quel point son influence chez les Saints nous manquera.

« C’est un père de famille, c’est un excellent modèle et il a passé deux décennies là-bas à St Helens – et bon sang, ont-ils besoin de lui pendant encore deux décennies à St Helens dans une certaine mesure », a déclaré Jones-Buchanan. Sports aériens.

« Si vous devenez la moyenne des cinq personnes avec qui vous passez le plus de temps, vous devez vous assurer que James Roby est quelqu’un avec qui vous passez du temps. »

Après près de deux décennies à jouer dans une ligue de rugby de haut niveau, Roby a admis que les exigences physiques de ce sport sont une chose qui ne lui manquera pas.

Mais l’interaction quotidienne avec un groupe de professionnels qui s’efforcent d’être les meilleurs possibles tout en pouvant profiter du côté plus léger de la vie s’avérera difficile à remplacer.

« C’est probablement juste la camaraderie et le fait de faire partie d’une équipe et d’être entouré d’un groupe de gars partageant les mêmes idées qui rient un peu, mais qui travaillent dur avant tout », a déclaré Roby. Sports aériens.

« Chaque jour, nous rions, nous plaisantons, et je pense que ce sont juste les trucs stupides qui vont me manquer. Je ne pense pas que jouer à ce jeu va me manquer, je vieillis maintenant, le contact devient plus fort. et en plus et je me sens très fragile, donc le corps va bien se reposer maintenant.

« Mais faire partie d’une équipe et de St Helens me manquera. Je suis vraiment fier de représenter ce club et cela restera avec moi pendant très longtemps. »

