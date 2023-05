James Roby devient le créateur du record d’apparitions de St Helens après avoir disputé le 532e match pour le club | Actualités de la Ligue de Rugby

James Roby a maintenant joué un record de 532 fois pour St Helens

James Roby est devenu le recordman de tous les temps de St Helens après avoir disputé son 532e match pour le club.

Roby, qui prendra sa retraite à la fin de la saison 2023, a éclipsé la marque de 531 matchs de Kel Coslett pour St Helens lorsqu’il a joué contre Salford Red Devils samedi après-midi au Totally Wicked Stadium.

Le talonneur, 37 ans, a reçu une haie d’honneur à son entrée sur le terrain.

Roby a dit SaintsTV plus tôt cette semaine: « Battre le record est une réussite incroyable. D’une façon, je pense que c’est juste un autre match, mais quand je m’assoirai et que je me détendrai et que je raccrocherai peut-être mes bottes, je réaliserai l’énormité de celui-ci.

« Je n’aurais jamais pensé battre ce record. Sur le terrain d’entraînement, nous avons la liste des réalisations de tous les temps à St Helens et je me souviens qu’il y a quatre ans, je pensais que j’arrivais à la fin et je pensais qu’il n’y avait aucune chance.

« Quand j’ai décidé d’y retourner cette année, je ne vais pas mentir, c’était un facteur de motivation, mais c’était une de ces choses qui est un moment énorme pour moi. »

Coslett, dont le record tenait depuis 1976, a ajouté : « J’ai joué à beaucoup de matchs. J’ai épousé une fille de St Helens – donc j’étais un peu coincé ! – et c’était une bonne chose.

« J’ai eu de la chance, car au moment où j’ai signé pour St Helens, il y avait deux autres clubs qui cherchaient mon autographe, mais c’est St Helens que j’ai choisi et St Helens que je suis content d’avoir choisi car ils ont été bons avec moi.

« C’est l’importance pour les gens comme moi. J’ai un gentleman qui a joué le jeu à fond [breaking my record]. »

Roby devrait prendre sa retraite à la fin de la saison 2023

Ward : Roby a un « calme d’acier »

L’ancien capitaine des Leeds Rhinos Stevie Ward était parmi ceux qui ont rendu hommage à Roby alors qu’il franchissait une nouvelle étape dans sa carrière de joueur de 19 ans.

Ward s’est heurté à Roby en tant qu’adversaire à de nombreuses reprises et l’a comparé à un autre grand moderne de l’ancien talonneur australien Cameron Smith.

« Je le mettrais là-haut avec Smith et la raison pour laquelle je le mettrais là-haut, c’est quand vous êtes en opposition avec James Roby, c’est qu’il a ce calme d’acier pour lui et qu’il gère le jeu », a déclaré Ward. Sports du ciel.

« Il a perdu beaucoup de rythme à la fin de sa carrière, mais la façon dont il gère le jeu et la façon dont il le joue, la façon dont il amène les gens à bord et gère les performances qu’ils prennent – St Helens est une machine et il est conduit cette machine depuis si longtemps. »

Sports du ciel Le spécialiste de la ligue de rugby et ancien international britannique Phil Clarke pense que l’approche de Roby consistant à rester humble a joué un grand rôle dans sa longue carrière de joueur au plus haut niveau.

« C’est son humilité qui l’a aidé à y arriver », a déclaré Clarke Sports du ciel.

« Il a raconté une belle histoire cette semaine que lorsqu’il a joué son premier match pour St Helens, il est arrivé dans sa voiture et les préposés ne l’ont pas laissé entrer – ils n’ont jamais cru qu’un joueur paraissant si jeune et petit puisse jouer dans le première équipe.

« Il a bien sûr fait ses débuts en 2004 et a poursuivi une carrière sensationnelle depuis lors. »