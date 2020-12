LeBron James a dit au monde en 2020 que Black Lives Matter. Il a aidé à convaincre beaucoup de ceux qui n’avaient jamais voté de se rendre enfin aux urnes. Il a trouvé d’autres moyens de continuer à élever la vie des gens de sa ville natale.

Si cela ne suffisait pas, il a remporté un autre championnat NBA.

La performance de James sur le court cette année a de nouveau été spectaculaire. Un quatrième titre NBA et un quatrième trophée MVP de la finale de la NBA lui appartenaient, alors qu’il remontait les Lakers de Los Angeles au sommet du monde du basketball. Et après une année où il a été brillant, sur le court et en dehors, James a été annoncé samedi comme le gagnant du prix de l’athlète masculin de l’année de l’Associated Press pour une quatrième fois record.

Je sais toujours ce que je fais sur le terrain et évidemment, je donne tout au jeu, a déclaré James à AP. Mais je peux avoir un plus grand impact sur le sol en ce moment, plus que je ne le peux sur le sol. Et je veux continuer à inspirer les gens avec ma façon de jouer au basketball. Mais il y a tellement d’autres choses que je peux faire sur le sol pour aider à cultiver les gens, inspirer les gens, rassembler les gens, leur donner du pouvoir.

Le prix AP a été décerné pour la première fois en 1931. La quatrième victoire de James a égalé Lance Armstrong et Tiger Woods pour la plupart des hommes. Trois femmes ont remporté le prix AP au moins quatre fois; Babe Didrikson a été six fois vainqueur, Serena Williams en a remporté cinq et Chris Evert quatre.

L’athlète féminine de l’année APs sera annoncée dimanche.

Aucun joueur de la NBA n’a marqué plus de points ou n’a eu plus de passes décisives en 2020 que James. Le seul autre joueur de sa vie à mener la ligue en points et en passes décisives au cours de la même année civile? Lui-même, en 2018.

James est également devenu le premier joueur à être le MVP de la finale de la NBA pour trois franchises. Il a dépassé Kobe Bryant pour le n ° 3 sur la liste des scores de tous les temps, un jour avant la mort de Bryant en janvier dernier dans un accident d’hélicoptère; le dernier tweet envoyé par Bryant était un message de félicitations à James.

C’est le plus grand joueur que l’univers du basketball ait jamais vu, a déclaré l’entraîneur des Lakers Frank Vogel à propos de James en octobre. Et si vous pensez que vous savez, vous ne le savez pas jusqu’à ce que vous soyez autour de lui tous les jours, que vous le coachiez, que vous voyiez son esprit, que vous voyiez ses ajustements, que vous voyiez la façon dont il dirige le groupe. Vous pensez que vous savez. Tu ne sais pas.

James a terminé avec 78 points en votant par un panel de 35 clients et éditeurs AP. Le quart-arrière de Kansas City et MVP en titre du Super Bowl, Patrick Mahomes, a terminé en deuxième position avec 71 points. Le septuple champion de Formule 1 Lewis Hamilton était un troisième éloigné avec 14 points.

James, également athlète masculin AP de la dernière décennie, a également remporté le prix annuel de l’AP en 2013, 2016 et 2018. Michael Jordan, trois fois vainqueur, est le seul autre joueur de basket-ball à avoir remporté le prix AP plus d’une fois.

C’est l’un des plus grands leaders du sport, a déclaré le gardien des Lakers Kyle Kuzma à propos de James.

Cela s’applique sur et en dehors du terrain.

L’organisation James More Than A Vote a attiré plus de 42 000 volontaires pour travailler dans les bureaux de vote pour les élections de novembre, a aidé certains à regagner leur droit de vote et a poussé à la participation des Noirs et des jeunes électeurs.

Les électeurs noirs représentaient 11% de l’électorat national et 9 sur 10 d’entre eux soutenaient le président élu Joe Biden, selon AP VoteCast, une enquête menée auprès de plus de 110000 électeurs dans tout le pays. Comparé à Hillary Clinton en 2016, Biden a attiré plus d’électeurs dans des zones critiques avec de grandes populations noires telles que des villes de la NBA comme Detroit, Milwaukee et Atlanta. Cela s’est avéré énorme.

La mort tragique de George Floyd, tout le monde a la chance de voir ça, et aussi entendre l’histoire de Breonna Taylor, son histoire tragique, et Ahmaud Arbery en Géorgie… mon peuple en a assez et j’en ai assez, dit James. C’est pourquoi j’ai appelé à l’action et avec ma plate-forme, je croyais que je pouvais amener les gens à me rejoindre.

Il s’est également concentré, comme toujours, sur sa ville natale d’Akron, Ohio.

L’école I PROMISE qu’il a ouverte en 2018 compte désormais plus de 450 élèves de la troisième à la sixième année. Lorsque la pandémie s’est arrêtée à l’école, James et son équipe ont veillé à ce que les élèves reçoivent des repas chauds livrés à leur domicile et même des repas de Thanksgiving. Un projet de logement abordable pour 50 familles a vu le jour cette année. Et ce mois-ci, des plans pour House Three Thirty (un clin d’œil à l’indicatif régional d’Akrons) ont été annoncés, détaillant comment James va offrir des choses comme des programmes de santé financière familiale accessibles, une formation professionnelle et un espace de rassemblement communautaire.

La pandémie a été rude pour nous tous, a déclaré James. Peu importe votre situation, où que vous soyez dans la vie, ça a été difficile. Et la première chose à laquelle j’ai pensé, en plus de l’arrêt de la saison, quand la pandémie a frappé était: Qu’est-ce que je vais faire pour mes enfants dans mon dos dans mon école?

Il regarde déjà 2021. Les Lakers s’attendent à être à nouveau en lice. Son remake de Space Jam devrait sortir cet été. Et James, qui fête ses 36 ans mercredi, n’a pas exclu de jouer à nouveau pour USA Basketball aux Jeux Olympiques de Tokyo dans l’équipe qui sera entraînée par Gregg Popovich.

C’est toujours possible, dit James. Ce n’est pas une chance de 0%, je dirai que. J’adore Coach Pop.

Mais, à la fin de 2020, James s’est accordé un moment pour réfléchir à une année pas comme les autres.

C’est un hommage aux personnes avec lesquelles je travaille, aux personnes de ma fondation, aux sponsors qui continuent de nous soutenir, à ce que nous faisons et à ce pour quoi nous nous efforçons, a déclaré James. C’est incroyable. Je ne peux pas m’asseoir ici et dire qu’au moment où nous nous sommes arrêtés en mars, je pensais que tout cela se produirait et que nous serions à ce stade en décembre.

Pourtant, il est là encore.

___

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP_Sports