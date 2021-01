Le Dr Flynn, un gauchiste engagé qui avait autrefois été un organisateur des droits civiques dans le Kentucky, a senti instinctivement que le Dr Jensen avait tort, et il s’est mis à le prouver. En 1980, il publia une critique approfondie et dévastatrice du travail du Dr Jensen – montrant, par exemple, que de nombreux groupes de Blancs avaient des scores aussi bas que les Noirs américains. Mais il ne s’est pas arrêté là.

Le Dr Jensen était surtout connu pour un article qu’il a publié en 1969 affirmant que les différences entre les Américains noirs et blancs sur les tests de QI résultaient de différences génétiques entre les races – et que les programmes qui tentaient d’améliorer les résultats scolaires des Noirs, comme Head Start, étaient liés échouer.

«Si vous marquiez des gens il y a 100 ans par rapport à nos normes, ils obtiendraient un 70», ou un handicap mental limite, a-t-il déclaré plus tard. «Si vous nous marquiez par rapport à leurs normes, nous en marquerions 130» – doué à la limite.

Tout aussi révolutionnaire était son explication du pourquoi. L’essor était trop rapide pour être génétique, et nos ancêtres récents ne pouvaient pas non plus être moins intelligents que nous. Au contraire, a-t-il soutenu, le siècle dernier a vu une révolution dans la pensée abstraite, ce qu’il a appelé des «spectacles scientifiques», provoquée par les exigences d’une société industrielle technologiquement robuste. Ce nouvel ordre, a-t-il soutenu, exigeait un meilleur niveau de scolarité et une capacité à penser en termes de symboles, d’analogies et de logique complexe – exactement ce que mesurent de nombreux tests de QI.

«Il a surpris tout le monde, malgré le fait que le domaine de la recherche sur le renseignement soit intensément centré sur les données», explique le psychologue de Harvard Steven Pinker dit dans une interview. «Ce philosophe a découvert un phénomène majeur que tout le monde avait manqué.»

Bien que le Dr Flynn ait publié ses recherches en 1984, ce n’est qu’une décennie plus tard qu’elles ont attiré l’attention en dehors du monde restreint des chercheurs en intelligence. Le tournant est venu avec la publication en 1994 de «The Bell Curve: Intelligence and Class Structure in American Life», de Richard J. Herrnstein et Charles A. Murray, dans lequel ils soutenaient que les gènes jouent un rôle dominant dans la formation de l’intelligence, un position que ses critiques les plus féroces qualifient de raciste. En examinant les arguments pour et contre leur position, les auteurs ont décrit la recherche du Dr Flynn et lui ont même donné un nom: l’effet Flynn.

UNE mot à la mode est né. L’effet Flynn est devenu un raccourci pour une vision optimiste de la condition humaine et a fait du Dr Flynn une sorte de héros de la culture pop, une image soulignée par sa silhouette élancée, ses tenues froissées et son désordre einsteinien de cheveux blancs bouclés. Un TED Talk 2013 dans lequel il explique «pourquoi nos niveaux de QI sont plus élevés que nos grands-parents‘»A été vu 4,4 millions de fois.