Facebook veut tellement que tout le monde se fasse vacciner qu’ils censurent maintenant tout contenu qu’ils jugent être une « hésitation à la vaccination ».

Deux dénonciateurs se sont présentés au projet Veritas pour dénoncer cela parce qu’ils étaient tellement dérangés par cela. Et ce n’est pas seulement leur parole contre Facebook, ils ont les documents d’initiés pour le sauvegarder:

Il me semble que Project Veritas fait tout son possible pour cacher l’identité de ces dénonciateurs, avec un brouillage de voix encore meilleur qu’avant et un brouillage de leur silhouette. Parce qu’au moins l’un d’entre eux craint de perdre son emploi, mais se rend compte que cela doit disparaître.

Voici l’essentiel de l’article de Project Veritas:

Deux initiés de Facebook ont ​​présenté des documents internes de l’entreprise détaillant un plan visant à réduire «l’hésitation à la vaccination» (VH) à l’échelle mondiale. L’objectif déclaré de cette fonctionnalité est de «réduire considérablement l’exposition des utilisateurs» aux commentaires VH. Un autre objectif du programme est de forcer une «diminution des autres engagements de commentaires VH, y compris la création, les likes, les rapports [and] réponses. » Ce fut une révélation tellement choquante, que cela a poussé non seulement un – mais deux lanceurs d’alerte à se présenter au Projet Veritas, afin que le public puisse être informé de ce plan visant à étouffer la liberté d’expression. Un dénonciateur de Facebook a déclaré que l’entreprise utilise un système de niveaux pour déterminer comment un commentaire doit être censuré ou enterré. Les commentaires qui incluent des «histoires choquantes» décrivant des événements potentiellement ou réellement vrais, ou des faits pouvant soulever des problèmes de sécurité »- sont rétrogradés. «Les vrais événements ou faits» qui soulèvent des inquiétudes au sujet des vaccinations Covid sont un jeu juste à rétrograder et à cacher – selon notre source – malgré leur authenticité ou leur capacité à contribuer au bien public. «Je dois faire quelque chose», a déclaré l’un des initiés de Facebook. Project Veritas a contacté un porte-parole de Facebook au sujet de ces documents et n’a reçu qu’une brève et large déclaration en réponse, qui n’a pas répondu à nos plus grandes questions concernant la transparence. « Ils essaient de contrôler ce contenu avant même qu’il n’arrive sur votre page avant même que vous ne le voyiez », a ajouté l’autre initié de Facebook. «Si je perds mon emploi, c’est comme, que dois-je faire? Mais cela me préoccupe moins.

C’est incroyable de voir à quel point Facebook pense qu’ils doivent patrouiller les commentaires légitimes des gens sur les vaccins afin d’essayer de contraindre plus de gens à se faire vacciner, ce que je ne comprends pas. Oui, je me suis fait vacciner le mois dernier et je suis content de l’avoir fait, mais je respecte et comprends toujours pourquoi certaines personnes ne veulent pas se faire vacciner. C’est une partie de la conversation qui ne doit pas être réduite au silence, mais c’est exactement ce que Facebook essaie de faire ici.

Ce qui est hypocrite à ce sujet, c’est que je me souviens lorsque le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, avait des discussions internes sur Facebook sur les vaccins modifiant réellement l’ADN / ARN des gens et suggérait un scepticisme à ce sujet l’année dernière. Mais maintenant, si vous voulez avoir de telles discussions, CENSURE POUR VOUS tout en étant libre d’expression pour lui. Ouais, ça a du sens.