O’Keefe a fait ces déclarations provocantes en s’adressant à Sean Hannity de Fox News mardi, après la publication par Veritas d’une vidéo secrète montrant le directeur technique de CNN Charlie Chester expliquant comment le diffuseur aurait utilisé « la propagande » pour aider à évincer Donald Trump de la Maison Blanche.

« CNN se considère comme le nom le plus fiable de l’actualité, mais ici, ils admettent qu’ils essaient d’aider certains candidats politiques et qu’ils essaient de le cacher, » dit-il à l’hôte Fox.

L’admission par Chester que le réseau a travaillé pour peindre le démocrate Joe Biden sous un jour favorable est l’une des histoires les plus importantes de Veritas à ce jour, a déclaré O’Keefe, ajoutant qu’il n’avait pas encore reçu de commentaire de CNN sur les images.

«Je ne sais pas si c’est un FEC [Federal Elections Commission] violation, mais les implications sont stupéfiantes », a déclaré O’Keefe, suggérant que la couverture médiatique prétendument préjugée du réseau aurait pu potentiellement violer les lois électorales.

Il a taquiné la sortie d’une deuxième partie de la vidéo, affirmant que Veritas prévoyait de continuer à publier plus de séquences et prédit que CNN devrait éventuellement s’expliquer ou renvoyer Chester.

Nous pensons [the second part] est encore pire. Il parle de Covid et de certaines des fraudes et des fausses déclarations que le réseau fait en ce qui concerne Covid.