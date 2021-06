James O’Keefe dit que le NY Times essaie d’arrêter le processus de découverte dans son procès – The Right Scoop

Un James O’Keefe furieux dit que le New York Times essaie d’arrêter le processus de découverte dans son procès en déposant une requête en suspension auprès du tribunal. Il explique ci-dessous :

Voici plus :

Le fondateur et PDG de Project Veritas, James O’Keefe, a publié aujourd’hui une réponse vidéo concernant le procès en diffamation de l’organisation contre le New York Times, après que la vieille dame grise a demandé au tribunal de retarder le processus de découverte en déposant une requête en sursis. Cette motion retarderait effectivement les efforts de Veritas pour vérifier la véracité de l’affaire, grâce à des dépositions sous serment enregistrées sur vidéo des employés du New York Times impliqués dans l’affaire. Parmi eux se trouvent les journalistes Maggie Astor et Tiffany Hsu. Ce n’est pas la première impasse majeure à laquelle Project Veritas est confronté au cours de sa bataille juridique en cours avec le Times. Après avoir remporté une victoire historique en rejetant la requête en irrecevabilité du « Paper of Record », les défendeurs ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour retarder la découverte. Dans le cadre de sa motion et de son mémorandum de 16 pages, le Times a fait valoir qu’« il n’y a aucune allégation selon laquelle Project Veritas subit des dommages continus ». Le New York Times omet cependant les millions de lecteurs auxquels l’article en question a été diffusé – par l’intermédiaire de tiers tels que Facebook et d’autres entités Big Tech – tout en omettant de souligner que l’article original n’a pas encore été mis à jour. Le Times continue de présenter ce type d’arguments, même après que la Cour suprême de l’État de New York les a appelés pour avoir affirmé que leur article n’était qu’une opinion tout en le présentant au public comme un fait. Le journal a également fait valoir que « le refus d’un séjour ici portera préjudice » au New York Times en « le rendant effectivement impossible pour eux de recevoir la pleine réparation qu’ils demandent en appel, à savoir le licenciement, sans le coût et le fardeau substantiels de la découverte ». Cet argument est en conflit avec la loi anti-SLAPP de l’État de New York et la façon dont elle permet la découverte en réponse à une motion de rejet anti-SLAPP, « limitée aux questions soulevées dans la motion de rejet. » Ce qui signifie que même si Project Veritas n’avait pas sommairement gagné sur la motion de rejet du Times, Project Veritas aurait avancé avec des dépositions et d’autres découvertes de toute façon, en opposition à la motion. Après le tournage de la vidéo ci-dessus, un juge de la découverte de la Cour suprême de l’État de New York a rendu une ordonnance retardant temporairement la découverte jusqu’à ce que la requête du Times puisse être jugée. Mais ces arguments frivoles et ces tentatives de retarder l’inévitable n’empêcheront pas Project Veritas d’exposer la vérité. Veritas continuera de lutter contre toute tentative de retard et prévoit de déposer une opposition à cette requête le 14 juin 2021.

Ce qui rend O’Keefe le plus furieux, c’est que Facebook et d’autres médias ont utilisé les faux reportages du Times pour affirmer que son histoire sur la récolte des bulletins de vote d’Ilhan Omar était trompeuse et inexacte, sans aucune preuve de ses affirmations. Mais le New York Times affirme que le maintien du processus de découverte ne nuira pas du tout au projet Veritas. O’Keefe était furieux à ce sujet dans la vidéo, alors assurez-vous de la regarder.