SYDNEY: Le demi-papillon réformé des Wallabies, James OConnor, a surmonté sa réputation de mauvais garçon en étant nommé capitaine par intérim des Queensland Reds pour la saison australienne de Super Rugby.

Australian Associated Press rapporte qu’OConnor prendra la tête de Liam Wright qui manquera la majeure partie de la saison régulière après avoir subi une rupture du tendon d’Achille. Une annonce officielle est prévue plus tard dimanche.

OConnor, 30 ans, qui a fait ses débuts internationaux à l’âge de 18 ans, a une histoire mouvementée avec les Wallabies et le Queensland dans laquelle son éclat évident a été compensé par une série d’épisodes de mauvaise conduite hors du terrain.

Il a été démis de ses fonctions par les Wallabies en 2013 après un incident à l’aéroport de Perth et en 2017 son contrat avec le club français de Toulon n’a pas été renouvelé après avoir été retrouvé en possession de cocaïne à Paris. Il a quitté les Reds dans des circonstances acrimonieuses en 2015.

Ces incidents et d’autres ont conduit OConnor à être évité par certains joueurs des Wallabies et du Queensland. Mais son palmarès ces dernières saisons a été impeccable et sa nomination au poste de capitaine reconnaît sa nouvelle maturité et le respect retrouvé de ses coéquipiers.

Le Super Rugby Australie débute vendredi.

___

Plus de sports AP: https://apnews.com/apf-sports et https://twitter.com/AP_Sports