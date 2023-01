James Norton de Happy Valley taquine comment la “haine profonde” de Tommy et Catherine mène à des scènes explosives dans la série finale

LE drame de la BBC est sur le point de revenir pour sa troisième et dernière sortie et maintenant la star de la série, James Norton, a taquiné le drame de ce qui va arriver à Happy Valley.

Située dans le nord de l’Angleterre, la série dramatique policière est de retour pour sa troisième diffusion et sa première toute nouvelle série en sept ans.

Bbc

James a donné des détails sur la “haine” dans la nouvelle série[/caption] Pennsylvanie

Il joue le rôle de Tommy[/caption] Pennsylvanie

Sarah Lancashire dirige le casting[/caption]

James Norton est devenu célèbre grâce à son rôle dans la série, ce qui lui a permis de participer à d’autres projets, notamment le drame Grantchester.

Mettant en vedette Sarah Lancashire et Siobhan Finneran, la nouvelle série plongera dans le personnage de Sarah, Catherine Cawood, face à un nouveau meurtre de gangs et déclenchera une chaîne d’événements qui la ramèneront directement à Tommy, joué par James.

Maintenant, James a taquiné comment les deux personnages en viennent aux mains dans des scènes explosives de l’émission de la BBC.

S’adressant à British Period Dramas, James a déclaré à propos de la relation entre les deux personnages: «La relation entre Catherine et Tommy est un peu tout, du moins pour Tommy. Tommy a Catherine et Ryan, ce sont les deux grands pôles de son existence. Catherine a sa famille et ne veut pas penser à Tommy.

Il a ajouté: “Ils sont obsédés l’un par l’autre, il y a une sorte de haine profonde et profonde dans la façon dont lorsque vous pensez à quelqu’un que vous détestez, il habite une partie de votre conscience. Il y a une sorte de, pas d’amour du tout mais, il y a une sorte de connexion et d’affinité.

«Il y a un certain type d’expérience commune qu’ils ont en ce sens qu’ils sont tous les deux obsédés l’un par l’autre. De cette façon, ils sont inextricablement liés et seront toujours mariés d’une manière ou d’une autre.

La troisième série reprendra avec Tommy toujours derrière les barreaux pour sa multitude de crimes, mais James a révélé qu’il avait vu un changement dans son personnage au cours des sept années où il était hors écran.

Il a déclaré: “Contrairement au Tommy que nous avons vu des première et deuxième séries, il se sent assez affable et en contrôle, je pense que c’est probablement parce que nous arrivons dans la troisième série et que Tommy a des informations sur quelque chose que nous ne savons pas encore. Cette information, cette situation lui donne un sentiment de contentement.

Comme il s’agit de la dernière série, James espère que le public l’appréciera autant que les deux précédents, notamment en raison de la longue attente.

Révélant ses espoirs pour la sortie finale, l’acteur accompli a déclaré: “Je pense que la raison pour laquelle cette série est particulièrement excitante est que tout le monde sait que c’est la dernière et donc tout le monde va attendre que quelque chose se produise, et tout le monde est en quelque sorte en train de prédire et devinant comment Sally veut y mettre fin.

“Cela fait sept ans que je prédis comment elle va finir, donc c’était vraiment merveilleux de lire le scénario et d’entendre ses idées – et elles ne déçoivent pas.”

AP : Association de la presse

Sarah est de retour avec le spectacle en tant que Catherine[/caption]

Happy Valley Saison 3 sera lancée le 1er janvier 2023 sur BBC One avec tous les épisodes en streaming sur BBC iPlayer.