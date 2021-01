James Murdoch, le plus jeune fils du magnat des médias milliardaire Rupert Murdoch, a déclaré vendredi que les organes de presse américains seraient confrontés à un « bilan » après l’émeute pro-Trump meurtrière de la semaine dernière au Capitole américain.

Dans une interview avec le Financial Times, L’homme de 48 ans a accusé les « propriétaires des médias » d’avoir libéré « des forces insidieuses et incontrôlables » avec leur soutien à la désinformation sur les élections de 2020.

Il a affirmé que les groupes de médias avaient alimenté l’émeute en amenant «une partie substantielle» du public à croire «un mensonge» à propos de l’élection.

Il n’a pas explicitement mentionné Fox News, dont le conseil d’administration comprend son père en tant que président et son frère aîné Lachlan en tant que PDG, mais s’est clairement concentré sur le réseau câblé de droite qui a été critiqué pour sa couverture des allégations de fraude électorale du président Trump.

James a quitté la société de médias de son père News Corp. au cours de l’été, affirmant qu’il était « de plus en plus mal à l’aise » avec News Corp et Fox « légitimant la désinformation ».

James Murdoch, photographié à gauche avec son père Rupert, était anciennement directeur général adjoint de News Corporation, mais il a quitté l’entreprise de son père au cours de l’été.

Fox a également récemment compté avec un départ massif de téléspectateurs vers les rivaux émergents Newsmax et One American News Network (OAN) alors que les fans de Trump ont été irrités par certains des animateurs du réseau rompant leur soutien au président.

« Les dégâts sont profonds », a déclaré James dans l’interview de vendredi alors qu’il critiquait la couverture médiatique de la fraude électorale.

«Le limogeage du Capitole est la preuve que ce que nous pensions dangereux l’est en effet très, très bien. Ces médias qui propagent des mensonges à leur public ont déchaîné des forces insidieuses et incontrôlables qui resteront avec nous pendant des années.

«J’espère que les gens qui ne pensaient pas que c’était aussi dangereux le comprendront maintenant et qu’ils arrêteront», a-t-il poursuivi, ajoutant qu’il n’avait «encore vu aucune preuve de cela».

James et son épouse, Kathryn Hufschmid, ont publié une nouvelle déclaration à la suite de l’interview du Times dans laquelle ils accusaient les «propriétaires des médias» d’avoir choisi de répandre des «mensonges».

« La diffusion de la désinformation – qu’il s’agisse des élections, de la santé publique ou du changement climatique – a des conséquences réelles », indique le communiqué.

«De nombreux propriétaires de médias en ont autant de responsabilité que les élus qui connaissent la vérité mais choisissent plutôt de propager des mensonges.

« Nous espérons que les scènes horribles que nous avons tous vues finiront par convaincre ces facilitateurs de répudier la politique toxique qu’ils ont promue une fois pour toutes », a-t-il conclu.

Rupert Murdoch avec ses fils Lachlan Murdoch (à gauche) et James Murdoch (à droite) en 2016

Dans sa lettre de démission, James a cité des « désaccords sur certains contenus éditoriaux »

James a précédemment été directeur général de 21st Century Fox de 2015 à 2019.

Il est connu comme le frère Murdoch le plus libéral, tandis que les opinions de son frère aîné Lachlan semblent être plus alignées sur celles de son père conservateur.

James s’est séparé de l’entreprise lors d’une sortie dramatique en juillet 2020 lorsqu’il a quitté le News Corps. conseil complètement, citant dans une lettre «des désaccords sur certains contenus éditoriaux».

Rupert Murdoch rentre aux États-Unis grâce au vaccin COVID-19

Un porte-parole de lui et de sa femme a également déclaré au Daily Beast en janvier 2020 – avant sa séparation de l’empire – que le couple n’était pas d’accord avec « une partie de la couverture de News Corp et de Fox » sur le changement climatique.

Les commentaires ont été faits alors que des incendies de forêt ravageaient l’Australie natale de Murdoch.

«Les points de vue de Kathryn et James sur le climat sont bien établis et leur frustration face à une partie de la couverture du sujet par News Corp et Fox est également bien connue.

« Ils sont particulièrement déçus par le déni en cours parmi les organes de presse en Australie, étant donné la preuve évidente du contraire », lit-on dans leur déclaration.

Les «démentis» faisaient référence à des allégations d’incendies criminels et non au changement climatique qui étaient à blâmer pour les incendies de forêt destructeurs.

Il a également déclaré au New Yorker en 2019: « Il y a des points de vue avec lesquels je ne suis vraiment pas d’accord sur Fox. »

Malgré les médias à tendance conservatrice de sa famille, James et sa femme ont récemment fait des dons importants aux démocrates, dont l’ancien espoir présidentiel Pete Buttigieg et le président élu Joe Biden.

Lui, avec les cinq autres enfants de Rupert Murdoch, a reçu jusqu’à 2 milliards de dollars en 2019 de l’éclatement de l’empire médiatique de la famille et de la vente de ses activités de divertissement à Walt Disney.

Pourtant, la fusion l’a laissé sans travail et a semblé provoquer des frictions entre père et fils.

Les rumeurs d’une rupture familiale ont tourbillonné au fil des ans après que le fils aîné Lachlan (photographié avec James, le père Rupert et la mère Anna en 1987) soit devenu l’héritier de l’empire médiatique de son père.

En 2020, James et sa femme Kathryn (photographiés ensemble ci-dessus) se sont élevés contre l’entreprise familiale pour avoir promu les « dénégations » du changement climatique pendant la crise des feux de brousse en Australie

Ses commentaires interviennent alors que les dirigeants de Fox craignent qu’une secousse soit à l’horizon alors que Rupert Murdoch retourne aux États-Unis grâce au vaccin COVID-19.

Le magnat des médias, qui aura 90 ans en mars, a reçu la deuxième dose du vaccin Pfizer ces derniers jours du NHS britannique, ont déclaré des sources au Daily Beast, lui permettant de retourner dans le pays.

Murdoch est un citoyen américain et est né en Australie mais a été isolé avec sa quatrième épouse Jerry Hall à son domicile en Angleterre depuis l’été.

Il a reçu la première dose dans une clinique locale de Henley le 16 décembre, où il a chanté les louanges du personnel et des scientifiques du NHS et a déclaré qu’il « encourageait fortement » les autres à se faire vacciner.

Des sources ont déclaré qu’il attendait la deuxième dose avant de repartir de l’autre côté de l’étang, où des rumeurs circulent selon lesquelles les postes de certains hauts dirigeants sont en jeu après la chute des notes ces derniers mois.

Le patron de News Corp. aurait joué un rôle plus pratique au sein du réseau de droite ces derniers jours aux côtés de son fils Lachlan.

Plusieurs initiés ont déclaré que la PDG de The Daily Beast Fox News, Suzanne Scott (photo de gauche) et le président Jay Wallace (photo de droite) se battaient tous les deux pour conserver leur emploi après avoir pris la part du lion du blâme pour les notes alors que Rupert Murdoch revenait aux États-Unis.

La première priorité est de lutter contre la baisse des cotes observée depuis que Donald Trump a perdu l’élection présidentielle de 2020 en novembre, ont déclaré des initiés.

Plusieurs initiés ont déclaré que Suzanne Scott, PDG de The Daily Beast Fox News, et le président Jay Wallace se battaient tous les deux pour conserver leur emploi après avoir pris la part du lion du blâme pour les chiffres.

Fox a nié la véracité des rumeurs, publiant une déclaration qui se lit comme suit: « Votre prémisse est fausse. C’est un vœu pieux de nos concurrents.

Des sources ont déclaré que Murdoch et Lachlan étaient « désenchantés » par le couple.

‘Fox News a été absent d’un leader à l’exception de [Fox Corporation’s Chief Legal and Policy Officer] Viet Dinh dirige l’opération entre le réseau et la Maison Blanche », a déclaré un initié.

« Rupert reprenant les rênes est un signe de la mauvaise gestion flagrante à ce jour. »

Murdoch a déjà fait connaître son retour avec l’annonce d’une refonte importante de l’horaire de jour de Fox lundi.

« Je veux dire que Rupert s’est impliqué dans le remaniement de la programmation, donc ce n’est jamais un bon signe pour quelqu’un en charge », a déclaré un membre du personnel de Fox au Daily Beast.

«Quel est l’intérêt d’avoir un manager qui dirige votre entreprise si vous devez gérer vous-même l’entreprise?

Les derniers chiffres de Nielsen montrent que, depuis le 28 décembre, l’audience totale de Fox News est en baisse de 15% par rapport à la même période l’année dernière

Des sources ont déclaré que le travail de Wallace serait également en jeu après que le réseau ait été le premier à appeler l’Arizona pour Joe Biden le soir des élections.

L’État a été remporté par le démocrate, mais l’appel a été jugé prématuré par beaucoup et a suscité l’indignation de Trump qui aurait personnellement appelé Murdoch dans un accès de rage.

Des sources ont déclaré que cette décision avait endommagé les notes, les partisans de Trump passant à la droite pro-Trump Newsmax.

Un communiqué de presse de décembre a rapporté qu’en 2020, Fox News Channel est entré dans l’histoire en devenant le premier réseau à dépasser 3,5 millions de téléspectateurs aux heures de grande écoute pendant une année entière.

Mais les derniers chiffres de Nielsen montrent que, depuis le 28 décembre, l’audience totale de Fox News est en baisse de 15% par rapport à la même période l’année dernière.

En revanche, l’audience de CNN est en hausse de 150% et MSNBC de 89%.

Bien que les commentaires de James n’aient pas explicitement appelé Fox News, que son père a aidé à fonder en 1996, d’autres ont été plus francs dans leurs critiques après que plusieurs hôtes aient continué à soutenir Trump avec ses allégations non fondées de fraude électorale généralisée.

En décembre 2020, Fox a été forcée de diffuser un dossier d’information qui a démystifié les allégations de fraude électorale formulées par trois de ses propres hôtes après qu’une société de vote électronique a menacé de poursuites judiciaires contre le réseau.

Le paquet présentait l’expert en technologie de vote Eddie Perez, qui a déclaré qu’il n’avait « vu aucune preuve » que le logiciel Smartmatic était utilisé pour « supprimer, modifier, modifier tout ce qui concerne la tabulation des votes ».

Le dossier de nouvelles a été partagé juste après que Smartmatic a été ciblé par des alliés de Trump qui ont affirmé que la société avait contribué à inverser les élections de 2020 pour Joe Biden. Smartmatic a répondu avec la menace de poursuites judiciaires.

News Corp. est actuellement dirigée par le PDG Robert Thomson et possède des points de vente américains tels que le Wall Street Journal, Dow Jones et le New York Post.