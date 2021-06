James Murdoch a dépensé 100 millions de dollars pour financer des causes politiques lors des élections de 2020

Selon le document fiscal 2019, la fondation Quadrivium disposait de plus de 100 millions de dollars en 2020, juste au début de la saison des primaires et des caucus.

Le couple Murdoch a également fait un don de plus de 20 millions de dollars à la campagne de Biden, à des groupes qui le soutiennent et s’opposent à Trump, et à des organisations dédiées à la perturbation des menaces et de l’extrémisme en ligne. Ils ont également fait des dons à des groupes dédiés à l’obtention du vote lors du second tour des élections sénatoriales de Géorgie en janvier. Les démocrates ont remporté ces deux sièges.

Depuis 2019, Quadrivium a versé plus de 43 millions de dollars à des groupes liés au climat. Plus de 38 millions de dollars, dont 14 millions de dollars de dons Quadrivium et 24 millions de dollars de contributions individuelles du couple, sont allés à des organisations électorales, y compris celles dédiées à la protection des droits de vote.

Le document fiscal 2019 montre que sur les 100 millions de dollars versés à la fondation, plus de 25 millions de dollars ont été consacrés à des subventions, notamment pour plusieurs causes politiques. Les 25 millions de dollars représentent également le montant le plus élevé que le couple Murdoch a dépensé par le biais de sa fondation pour des causes politiques telles que la lutte contre le changement climatique et l’aide aux électeurs.

On savait auparavant que James et Kathryn Murdoch avaient soutenu la campagne 2020 du président Joe Biden. Mais on ignorait jusqu’à présent combien ils dépensaient dans les coulisses pour avoir un impact sur les élections. Combiné aux millions qu’ils ont donnés aux campagnes et aux comités d’action politique, le don de 100 millions de dollars ferait du couple l’un des principaux donateurs du dernier cycle électoral.

La famille Murdoch, dirigée par Rupert Murdoch, vaut plus de 22 milliards de dollars, selon Forbes. La famille contrôle Fox Corp. et News Corp. Le frère de James, Lachlan Murdoch, est le PDG de Fox, qui possède de multiples actifs, dont le réseau câblé conservateur Fox News.

Le don de 100 millions de dollars marque la plus grande contribution connue du couple à leur fondation ou à tout effort politique. C’est arrivé alors que James et Kathryn Murdoch construisaient leur propre opération politique. Ils ont largement soutenu des causes non partisanes et démocrates. Kathryn Murdoch a déjà critiqué l’ancien président Donald Trump pour sa gestion de la pandémie de coronavirus.

James Murdoch, l’un des fils du magnat des médias milliardaire Rupert Murdoch, a discrètement investi 100 millions de dollars dans sa fondation à but non lucratif, qui a ensuite utilisé une grande partie de l’argent pour financer des groupes politiques pendant le cycle électoral de 2020.

La contribution de 100 millions de dollars à la fondation a pris la forme d’actions Disney et a été conclue le jour même de la conclusion de l’accord Fox-Disney. James Murdoch a fait un a rapporté 2,1 milliards de dollars de l’opération.

Murdoch démissionnera plus tard du conseil d’administration de News Corp. invoquant « des désaccords sur certains contenus éditoriaux publiés par les organes de presse de la société et certaines autres décisions stratégiques ». News Corp. comprend le New York Post et Dow Jones, qui publie le Wall Street Journal. Les deux journaux ont des sections d’opinion conservatrices.

La fondation Murdochs en 2019 a fait un don à plusieurs organisations qu’elle avait soutenues dans le passé, bien que les organisations à but non lucratif aient reçu beaucoup plus de fonds cette année-là que les autres groupes. Quadrivium soutient des groupes thématiques qui luttent contre le changement climatique et tentent d’améliorer l’accès au vote.

Le soutien des Murdoch aux groupes de droit de vote intervient alors que les républicains d’États tels que la Géorgie et le Texas adoptent des lois qui, selon les critiques, restreignent la capacité des gens à voter. James Murdoch était l’un des centaines de dirigeants et d’entreprises qui ont signé un Publique déclaration s’opposant à « toute législation ou mesure discriminatoire qui restreigne ou empêche tout électeur éligible d’avoir une chance égale et juste de voter ».

Democracy Works Inc., une organisation à but non lucratif qui se présente comme ayant des outils pour aider les gens à s’inscrire pour voter, a reçu 2,5 millions de dollars de la fondation Murdoch.

Le fonds d’éducation pour Represent.Us, qui prétend être non partisan et dit qu’il travaille à « adopter des lois étatiques et locales puissantes qui réparent nos élections brisées et mettent fin à la corruption politique », a reçu 2 millions de dollars des Murdoch en 2019. Le groupe comprend un groupe culturel conseil de célébrités, dont JJ ​​Abrams, Michael Douglas et Jennifer Lawrence. Le fonds Represent.Us, selon son site Web, « a accordé des subventions à Represent.Us pour soutenir les activités d’éducation du public et les activités de sensibilisation interpartisanes dédiées ».

Le Brennan Center for Justice, qui se dit également non partisan, a reçu 1 million de dollars des Murdoch il y a deux ans. Le Brennan Center est devenu une ressource pour les électeurs et les journalistes afin de se tenir au courant des divers projets de loi que l’organisation juge restrictifs. Le site Web du groupe note que les législatures des États ont présenté plus de 380 projets de loi dans 48 États qui sont considérés comme restrictifs.

Quant à la lutte contre le changement climatique, Kathryn Murdoch est administratrice de l’Environmental Defence Fund depuis des années. Cette organisation a vu 11 millions de dollars en 2019 de Quadrivium.