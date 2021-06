James Moore d’Emmerdale célèbre son 2e anniversaire avec sa petite amie et lui dit « Je t’aime »

La star d’EMMERDALE James Moore a célébré son deuxième anniversaire avec sa petite amie Sophie Edwards dans un post Instagram touchant.

L’acteur et musicien James, qui joue Ryan Stocks dans le feuilleton ITV, a posté un selfie avec sa petite amie Sophie pour célébrer l’occasion.

Instagram

James Moore a publié une collection de selfies avec sa petite amie Sophie alors qu’ils fêtent leurs 2 ans ensemble[/caption]

Le joueur de 28 ans a légendé une collection de selfies : « 2 ans. Je ne peux pas le croire. Nous avons eu 2 années incroyables, heureuses et incroyables ensemble.

« Nous sommes allés si loin de là où nous avons commencé. Nous vivons ensemble, nous avons notre propre petit bébé en fourrure et nous sommes plus forts que jamais.

« Je suis tellement reconnaissant pour votre soutien et vos encouragements et pour l’amour pur et absolu que vous me donnez chaque jour, et j’ai hâte de créer de nouveaux souvenirs avec vous dans les années à venir.

« Joyeux anniversaire, je t’aime «

Instagram

James a écrit comment ils sont venus si loin de ce qu’ils vivaient maintenant ensemble[/caption]

Instagram

James a remercié Sophie pour son soutien et ses encouragements[/caption]

Les co-stars de James ont offert leurs félicitations en commentant sa publication Instagram.

Amy Walsh, qui joue Tracy Metcalfe, a écrit : « Félicitations ! «

Et Ash Palmisciano, qui joue Matty Barton, a écrit : « Un grand bravo à tous les deux X »

Les fans se sont également précipités pour commenter : « Joyeux anniversaire «

Instagram

Il a expliqué qu’il était impatient de créer plus de souvenirs ensemble[/caption]

Instagram

Les co-stars de James leur ont souhaité un joyeux anniversaire dans la section commentaires[/caption]





James est arrivé pour la première fois dans les Dales en 2018 lorsqu’il a été révélé que Ryan était le fils de Charity Dingle (Emma Atkins).

Charity croyait qu’il était mort à la naissance.

Plus récemment, Ryan s’est lié d’amitié avec le nouveau venu Mackenzie Boyd (Lawrence Robb).

Le couple a accepté d’emménager ensemble lorsqu’ils ont appris que Marlon Dingle (Mark Charnock) cherchait de nouveaux locataires.