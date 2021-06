James Michael Tyler alias Gunther de ‘Friends’ révèle qu’il souffre d’un cancer de la prostate de stade quatre

James Michael Tyler, l’acteur qui a joué le rôle de Gunther dans la sitcom à succès « Friends », a révélé qu’il souffrait d’un cancer de stade quatre. Dans une récente interview, l’acteur a parlé de son combat contre la maladie.

Apparaissant dans l’émission Today lundi 21 juin, l’homme de 59 ans a déclaré à l’animateur Craig Melvin qu’il avait reçu un diagnostic de cancer de la prostate en septembre 2018. Lors d’un examen de routine, James a appris qu’il avait un cancer de la prostate avancé. qui s’était propagé à ses os.

Il a dit : « Je suis confronté à ce diagnostic depuis presque trois ans. … C’est l’étape 4 [now], cancer à un stade avancé. Donc finalement, vous savez, ça va probablement m’avoir. Tyler a été mis sous hormonothérapie qui, selon lui, « a fonctionné à merveille pendant environ un an », lui permettant de « vivre sa vie régulièrement ».

Tyler a ajouté qu’il avait raté un test et que le cancer avait muté au moment de la pandémie et qu’il avait progressé. L’acteur suit actuellement une chimiothérapie qui combat « agressivement » le cancer.

Tyler est récemment apparu virtuellement sur HBO Max ‘Friends: The Reunion’, dont la première a eu lieu le 27 mai. Il a expliqué qu’il voulait faire partie de l’événement mais pas physiquement car il ne voulait pas être déprimant.

« Je voulais faire partie de ça, et au départ j’allais être sur scène, au moins, avec eux, et pouvoir participer à toutes les festivités. C’était doux-amer, honnêtement. J’étais très heureux d’être inclus. C’était ma décision de ne pas faire partie de ça physiquement et de faire une apparition sur Zoom, en gros, parce que je ne voulais pas que ça me déprime, vous savez ? » a-t-il dit. « … Je ne voulais pas être comme, ‘Oh, et au fait, Gunther a un cancer’ », a-t-il déclaré.

Tyler a ajouté que beaucoup de ses camarades de casting étaient au courant de sa maladie, de même que les producteurs de la série et qu’ils l’avaient soutenu. L’acteur a déclaré qu’il avait apprécié l’opportunité de faire son apparition « légère » et de « renouer avec » le casting.

Tyler – qui a essayé Gunther, employé du café Central perk, pendant 10 saisons de «Friends» – a déclaré que son objectif était de «sauver une seule vie» avec son message. « C’est ma seule raison de sortir comme ça et de faire savoir aux gens. C’est mon nouveau rôle », a-t-il déclaré.