James McAvoy parle d’Andrew Tate, de la masculinité toxique et des extrêmes politiques

« Ce n’est pas surprenant que cela se produise dans le débat sur la masculinité », explique-t-il. « Je pense qu’il y a un malaise dans la société. Les gens cherchent des réponses, et parfois, il est facile de se tourner vers des personnes intransigeantes, sans complexe et qui semblent fortes », explique McAvoy.

Interrogés sur l’impact des médias sociaux et sur la montée en puissance d’influenceurs tels qu’Andrew Tate, qui alimentent ce que les chefs de police nationaux décrivent comme la « assez terrifiant » En ce qui concerne la radicalisation misogyne des garçons et des jeunes hommes, il est tout aussi direct.

« Il semble acceptable d’être plus extrême, plus fondamental, moins nuancé, moins compromis », a-t-il déclaré à BBC News.

À l’approche de la sortie de son nouveau film, Speak No Evil, l’acteur écossais est heureux de parler franchement aux journalistes de ce qui l’a attiré dans ce thriller psychologique et de la façon dont il estime que ses thèmes de masculinité toxique et de manipulation reflètent la façon dont la société évolue.

Sa tension latente et son commentaire social sans faille sur l’apathie moderne, la complicité et les idéaux bafoués lui ont valu une vague de nominations lors de la saison des récompenses au Danemark.

Mais McAvoy précise clairement que cette « approche simpliste, égoïste et fondamentale de la vie » est, pour lui, en fin de compte « irréaliste… et barbare ».

« Quand vous êtes perdu, vous cherchez quelqu’un qui s’est clairement trouvé et a trouvé sa propre voie. Alors pourquoi ne pas l’accompagner et essayer d’obtenir des réponses ? ».

« Ils semblent avoir la réponse », dit-il. « Ils semblent avoir du succès. Ils semblent capables d’un grand bonheur, c’est ce que Paddy vend en quelque sorte. [in Speak No Evil].

Aux prises avec des soucis professionnels, des difficultés conjugales et l’anxiété concernant leur fille Agnès (Alix West Lefler), Ben et Louise ne parviennent pas à communiquer efficacement.

Paddy, interprété par McAvoy, est un mari passionné et grégaire envers Ciara (Aisling Franciosi), qui dégage une apparente assurance robuste qui plaît au couple américain Ben (Scoot McNairy) et Louise Dalton (Mackenzie Davis).

La tension du film entre les valeurs que nous prêchons et nos intentions est l’un de ses thèmes centraux.

McAvoy dit que c’est « marcher sur la corde raide » entre l’acceptabilité publique et la « version animale de l’humanité » sombre et égocentrique qui l’a attiré dans ce rôle.

Dans une critique quatre étoiles, Clarisse Loughrey de l’Independent a écrit que même si le remake est « plus propre et moins audacieux » que l’original, la performance de McAvoy est l’une des « plus impressionnantes et répugnantes de l’année ».

Elle a déclaré que son « regard viscéralement et inconfortablement familier sur la masculinité prétentieuse » est « délivré avec un sourire satisfait, comme une couverture diaphane à la rage violente qui se cache en dessous ».

James Mottram de NME a également fait l’éloge le McAvoy « glorieusement déchaîné… sans laisse » comme point culminant d’un thriller d’horreur « de premier ordre », attribuant également quatre étoiles.

Et Jamie Graham de Total Film a déclaré que l’imagination « astucieuse, captivante et agréablement méchante » de Watkins n’a pas peur de pousser le matériel source dans de nouvelles directions, avec McAvoy « parfait… pour ce type particulier de brute mâle Alpha ».

La carrière variée de cet homme de 45 ans est jonchée de rôles qui touchent aux profondeurs de la psychologie – de Macbeth dans le West End de Londres à la vedette de l’adaptation cinématographique de Filth d’Irvine Welsh et à l’interprétation de multiples personnalités dans les horreurs de M Night Shyamalan Split et Glass.

Mais Speak No Evil est le premier film à se dérouler dans un cadre familial claustrophobe.

Bien sûr, Hollywood a une longue histoire d’exploration des crises de la masculinité et de la cellule familiale, notamment avec La Fureur de vivre de 1955, avec James Dean dans le rôle d’un adolescent incompris et angoissé à la dérive par rapport aux valeurs d’avant-guerre de ses parents.

Mais Speak No Evil va plus loin, en approfondissant les raisons et l’impact du comportement masculin toxique, plus ouvertement discuté au cours de la dernière décennie.