James May Happy « The Grand Tour » s’est terminé avant que le trio ne le « détruise »

Après plus de 20 ans de réalisation de programmes automobiles ensemble, Jeremy Clarkson, James May et Richard Hammond se sont séparés quand « Le Grand Tour» a diffusé son dernier épisode à la mi-septembre. Les gens en ligne – y compris moi – nous étions assez tristes de voir ça disparaîtremais tout le monde ne l’était pas. Cela inclut les trois étoiles elles-mêmes.

« The Grand Tour: One For The Road » est une finale émouvante et satisfaisante

Lors d’un entretien avec Yahoo Actualités Royaume-Uni May a déclaré qu’ils avaient « complètement épuisé l’idée » et qu’ils voulaient arrêter de faire la série avant qu’elle ne soit ruinée. Je suppose que c’est logique, ils commençaient tous les trois à monter là-haut en âgeet beaucoup d’idées utilisées par la série étaient en quelque sorte des rééditions de choses qu’ils avaient déjà faites. Toujours, nous avons signalé qu’Amazon aimerait ramener l’émission avec trois nouveaux animateurs (Jeff Bezos, s’il vous plaît, appelez-moi.) May a dit qu’il était heureux que cela se termine quand c’est le cas – après 46 « Grand Tour » et plus de 170 épisodes « Top Gear ».

Voici ce que May a dit d’autre Yahooet à quoi ressemblera sa vie après « TGT » :

« C’est un peu triste, et je sais que les gens sont tristes que ce soit fini, mais cela ne peut pas durer éternellement et nous nous entendons tous un peu », réfléchit May. « Et nous avons épuisé l’idée assez complètement, je pense, donc c’est comme si nous l’avions discrètement mise de côté plutôt que de la détruire. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà réalisé que cette partie de sa vie était terminée, May répond : « Oui, cela me revient sans cesse de manière assez minime. je pense dans [The Grand Tour finale] Je parlais de choses comme mon sac vert, que je n’utilisais que pour les voyages avec les deux autres.

« Et nous avons été assez gâtés à certains égards, d’autres personnes ont organisé efficacement vos vacances, il suffit de nous présenter et de faire la partie présentation et aventure. Alors maintenant, je vais devoir organiser mes propres vacances et n’en avoir probablement que deux par an, mais je l’ai fait pendant longtemps, j’en suis très reconnaissant.

May travaille actuellement sur la série Quest James May and the Dull Men, qui, selon lui, est le genre de projet qu’il est le plus enthousiaste à l’idée de réaliser à ce stade de sa carrière : « Maintenant, je peux me détendre et profiter du privilège de réaliser des choses comme cette série, qui sont assez modestes mais assez intimes, et qui impliquent de faire des choses que je fais de toute façon à la maison.