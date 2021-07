JAMES Martin s’est ouvert sur son combat contre la « dyslexie sévère » qu’il a décrite comme un « cauchemar absolu ».

Le chef de la télévision, 49 ans, a décrit son expérience de vie avec le trouble d’apprentissage sur le samedi matin de James Martin dans un épisode répété qui a été diffusé aujourd’hui.

Au cours de l’émission, il a expliqué comment la dyslexie l’avait touché lors de la présentation de ses émissions de cuisine.

En interviewant l’ancien membre des Saturdays Mollie King, 34 ans, qui a également reçu un diagnostic de dyslexie, James a déclaré: « Je sais que votre grande passion est cette fondation de la dyslexie, que je voulais reprendre parce que c’est quelque chose qui me tient à cœur , parce que je suis aussi dyslexique – sévèrement dyslexique.

Alors que Mollie a été diagnostiquée assez jeune, James ne savait pas qu’il était dyslexique avant d’être adulte.

« Je n’ai connu le mien qu’à 30 ans, quand j’ai commencé à la télévision pour lire l’autocue, pour moi c’est un cauchemar absolu de lire ça », a-t-il déclaré.

Il a remercié une dame qui travaille pour la BBC de lui avoir donné la confiance nécessaire pour l’aider à surmonter les défis auxquels il était confronté.

Il a déclaré: «Elle s’est retournée et a dit:« Vous devez marcher et parler en même temps », et m’a envoyé pour une petite leçon sur la façon de le faire.

« Vous avez besoin de quelqu’un comme ça pour vous donner confiance, n’est-ce pas ? », a-t-il ajouté.

Mollie a d’abord remarqué qu’elle avait des difficultés à l’école primaire et a été diagnostiquée à seulement 10 ans.





« Avoir ce diagnostic et comprendre pourquoi je trouvais la lecture si difficile, a fait une si grande différence pour moi », a expliqué le DJ de Radio 1.

James a révélé que son trouble d’apprentissage l’avait empêché de suivre des cours de cuisine lorsqu’il était à l’école.

Il a déclaré à Woman and Home en 2018 : « J’ai échoué en cuisine à l’école parce que j’étais dyslexique, je le suis toujours. Gravement dyslexique. Je n’ai jamais lu un livre de ma vie.

James Martin Saturday Morning est diffusé le samedi à 9h25 sur ITV.

ITV

James n’a été diagnostiqué dyslexique qu’à l’âge adulte[/caption]