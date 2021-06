James Martin est parti rouge face à la proposition très effrontée de l’invité Rob Rinder

JAMES Martin a cuisiné à Rob Rinder un plat de bar – mais James a été embarrassé après que Rob ait suggéré en plaisantant qu’ils se marient.

Le juge de télévision Rob est apparu en tant qu’invité célèbre dans l’émission Saturday Morning de James Martin aujourd’hui.

6 Rob Rinder fait fuir James Martin après avoir proposé Crédit : ITV

Filmé en direct depuis la cuisine de la maison de James, le couple s’est bien entendu tout en parlant de recettes faciles et de la carrière télévisée réussie de Rob.

Rob a également été très impressionné par le bar et les légumes du potager de James.

Il a plaisanté avec les téléspectateurs: « Je pense que les gens devraient savoir que lorsque je me suis assis ici dans sa vraie maison et qu’il a dit: » Je vais juste cuisiner pour vous, préparer des plats parfaits, puis vous poser des questions tout en vous servant du vin cher « J’ai vous a demandé où étaient Ant et Dec.

Terminant sa démonstration de cuisine, James a expliqué: « Mais, regardez, vous avez juste un peu de zeste de citron vert sur le dessus et voilà.

6 James a interviewé Rob pendant qu’il cuisinait du bar Crédit : ITV

6 James a concocté un délicieux plat de bar qui a impressionné Rob

« C’est un joli petit plat rien que pour vous. C’est essentiellement du bar avec une sauce à base de cette incroyable pâte de gochujang coréenne, des légumes de mon jardin avec un peu de citron vert sur le dessus.

Rob a demandé à James : « Vous avez aussi fait pousser des légumes ? »

Et James a confirmé: « Je cultive mes propres légumes. »

Clairement dépassé par le talent du chef, le juge de la télévision s’est évanoui: « Si je ne savais pas que vous étiez un peu différent et intéressé par les voitures, je vous demanderais de m’épouser tout de suite. »

6 James s’est maladroitement enfui après que Rob ait proposé Crédit : ITV

James a répondu maladroitement: « Il y a une chose! Quoi qu’il en soit, regardez le poisson! » avant de s’enfuir.

Pendant ce temps, Rob et l’équipe derrière les caméras ont éclaté de rire.

Rob a apprécié son expérience dans l’émission du matin et a admis: « C’est ma meilleure matinée depuis très longtemps! »

Plus tard, James a préparé un autre plat pour Rob, un poulet aigre-doux.

6 Rob a adoré le poulet aigre-doux de James Crédit : ITV

Rob a fait remarquer : « Ils doivent inventer l’odorat, c’est le paradis. »

Encore une fois, Rob n’a pas pu s’empêcher de plaisanter : « Quand est-ce que j’emménage ?

Les téléspectateurs ont adoré voir Rob dans l’émission de cuisine, comme l’a dit un fan : « C’est agréable de voir Rob Rinder si enthousiaste à propos de la recette de bar. Je vais l’essayer. Plus de Rob Rinder s’il vous plaît ! Nourriture très divertissante et délicieuse bien sûr. «

Un deuxième a écrit: « L’un des meilleurs invités de tous les temps. Enthousiasme naturel pour la nourriture. Tellement de respect pour vous RR. J’espère que James vous invite à nouveau au spectacle. »

6 Rob a plaisanté « Quand est-ce que j’emménage? » Crédit : ITV

Un autre a écrit: « Rob Rinder proposer à James Martin sa propre émission dans sa propre maison est la preuve positive que vous ne devriez pas boire avant 10h00. »

Ailleurs dans le chat, Rob a révélé qu’il voulait auparavant devenir acteur, mais pensait qu’il n’avait « aucun talent ».

Il a déclaré aux téléspectateurs qu’il avait rejoint l’équipe de débat de son université et qu’il avait ensuite suivi une carrière en droit peu de temps après.

Le samedi matin de James Martin est disponible pour regarder sur ITV Hub.