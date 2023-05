James Madison transfert DL Isaac Ukwu s’engage envers Ole Miss

James Madison transfère le joueur de ligne défensive Isaac Ukwu, L’Athlétisme N°4 meilleure joueuse disponible dans le portail de transfert, engagée contre Ole Miss vendredi. Ukwu a annoncé sa décision sur son Podcast « hors programme ». Voici ce que vous devez savoir :

Ukwu a remporté les honneurs de la première équipe All-Sun Belt en 2022 après avoir enregistré 40 plaqués, 10,5 plaqués pour perte et 7,5 sacs.

Le joueur de ligne défensive de 6 pieds 3 pouces et 260 livres sera un senior de septième année en 2023 avec une dernière saison d’éligibilité pour les Rebels.

Ukwu est entré sur le portail de transfert en avril et a choisi Ole Miss plutôt qu’Auburn et le Missouri.

L’Athlétisme analyse instantanée :

Qu’est-ce que les rebelles obtiennent à Ukwu ?

Ukwu a eu une longue et fascinante carrière à James Madison, mais est finalement devenu un passeur de passes de grande envergure au cours de ses deux dernières saisons avec les Dukes. Ukwu a signé avec les Dukes en 2017 et a raté deux saisons en raison de blessures au genou avant de finalement devenir titulaire en 2021.

Ukwu a remporté les honneurs de la deuxième équipe All-CAA après avoir enregistré 16,5 plaqués pour des pertes et neuf sacs cette année-là. Le programme est passé au niveau FBS l’année dernière et Ukwu a connu une autre saison productive contre la compétition Sun Belt avant de décider de passer à autre chose.

Avec cet ajout, l’entraîneur Lane Kiffin et les Rebels ont une chance de terminer avec une autre classe de transfert parmi les cinq premières au classement 247Sports.

Qu’est-ce qui a fait d’Ukwu l’un des meilleurs joueurs du portail ?

Il n’y avait pas beaucoup de lanceurs de passes éprouvés encore disponibles sur le marché des transferts de printemps lorsque Ukwu est entré sur le portail le 25 avril, et l’interprète de All-Sun Belt a rapidement obtenu plusieurs offres Power 5 basées sur son expérience et sa bande.

Il a effectué des visites officielles à Ole Miss, Auburn et Missouri au cours de son processus de recrutement et a également reçu des offres de bourses de Cal, Cincinnati, Colorado, Kansas, Liberty, USF et Virginie-Occidentale. Le senior de septième année espère augmenter son stock de repêchage lors de sa dernière saison d’éligibilité et aura la chance de faire ses preuves dans la SEC.

