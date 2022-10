James Maddison s’assure la troisième place du classement | Erling Haaland et Roberto Firmino volent haut | Nouvelles du football

Qui est brûlant en Premier League en ce moment ? Sky Sports classe chaque joueur au cours des cinq dernières journées de match…

James Madison a grimpé à la troisième place du tableau des classements de puissance après avoir marqué deux fois et aidé Patson Daka dans la déroute 4-0 contre Nottingham Forest le Football du lundi soir.

La performance a ravivé les clameurs pour que le joueur de 25 ans soit inclus dans l’équipe de Coupe du monde de Gareth Southgate – ayant maintenant enregistré plus d’implications dans les buts que tout autre milieu de terrain anglais en Premier League depuis le début de la saison dernière.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



S’exprimant sur MNF après la victoire 4-0 de Leicester City sur Nottingham Forest, James Maddison affirme qu’il continuera à travailler dur pour se frayer un chemin dans l’équipe de Coupe du monde de Gareth Southgate.



Football fantastique Nom: James Madison

Position: Milieu de terrain

Coût: 8,1 millions de livres sterling

Sélectionné par : 11,7 %

Points GW9 : 18

Points de saison : 47

La contribution globale de Maddison l’a vu évoluer à un cheveu du duo en tête des charts Erling Haaland (N° 1) et Roberto Firmino (No 2) – le premier récoltant presque tous ses points uniquement grâce aux buts et aux passes décisives.

Haaland a réussi son troisième triplé consécutif en championnat à l’Etihad lors de la victoire 6-3 contre Manchester United, avec son coéquipier et attaquant anglais Phil Foden (No 4) récupère également un ballon de match.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Un résumé de tous les temps forts de la semaine 9 de la Premier League.



Le manager de New Brighton, Roberto De Zerbi, a connu des débuts fulgurants dans l’abri alors que son équipe a obtenu un match nul 3-3 contre Liverpool, avec Léandro Trossard (No 5) réussit un triplé sensationnel, tandis que son coéquipier Alexis MacAllister (No 8) reste omniprésent parmi les premiers échelons.

Image:

L’attaquant de Liverpool Roberto Firmino a marqué deux fois lors du match nul 3-3 avec Brighton





Attaquant de Tottenham Harry Kane (No 9) a glissé de cinq places après la défaite 3-1 du derby face à Arsenal, avec son partenaire d’attaque Heung Min Son (No 6) dégringolant également de quatre points – tandis que Gabriel Jésus (No 7) est entré dans le top 10 après que son but ait repris l’avance des Gunners au début de la seconde période.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Un aperçu des meilleurs arrêts de la semaine 9 de la Premier League, y compris les arrêts d’Alisson et de Jordan Pickford.



duo anglais Marcus Rashford (N° 10) et Bukayo Saka (No 11) a conservé des places parmi les artistes d’élite, tandis qu’Ivan Toney a chuté de neuf places après un match nul et vierge avec Bournemouth.

Vous pouvez vérifier le meilleur joueur de chaque club dans le tableau ci-dessous…