James Maddison mérite une place dans l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde, déclare le manager de Leicester City, Brendan Rodgers

James Maddison devrait faire partie de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde, a déclaré le manager de Leicester City, Brendan Rodgers, après que le milieu de terrain animé ait marqué deux fois lors d’une raclée 4-0 contre son rival de Premier League, Nottingham Forest, lundi.

Le milieu de terrain offensif a été négligé par le manager anglais Gareth Southgate depuis sa seule apparition senior en tant que remplaçant en seconde période contre le Monténégro lors d’un match de qualification à l’Euro 2020 en 2019.

“C’est tellement dommage, je pense, pour le pays et pour le garçon lui-même [that he’s not in the England squad]”, a déclaré Rodgers à la télévision Sky Sports.

“Vous voyez son talent et son niveau de performance au cours des 18 derniers mois est clair. Je pense que c’est seulement Harry Kane qui a été impliqué dans plus de buts parmi les joueurs anglais.



“C’est un joueur absolument brillant et j’espère vraiment qu’au cours des prochains mois, il pourra continuer la forme qu’il a montrée au cours des 18 derniers mois et pourra d’une manière ou d’une autre entrer dans le [England] équipe.

“Pour l’avoir là-bas si vous avez des problèmes dans n’importe quel match, vous savez qu’il peut battre un homme, faire une passe, vous avez vu son coup franc ce soir. Il a tellement de qualités qui méritent au moins d’être dans l’équipe .”

L’ancien attaquant de l’Angleterre et de Leicester City, Gary Lineker, a confirmé sur Twitter que Maddison, 25 ans, était le milieu de terrain le plus créatif d’Angleterre “et doit sûrement faire partie de l’équipe du Qatar”.

Maddison, dont les buts ont aidé Leicester à sortir du bas du tableau, a déclaré à Sky Sports qu’il espérait qu’il pourrait y avoir une place pour lui avec l’Angleterre.

“Je ne me souviens pas, au cours des 12 derniers mois, avoir joué mieux que moi et me sentir mieux que moi”, a-t-il déclaré.

“Je regarde le football international et une opportunité à ce niveau est quelque chose que je désire et je sais que j’aurais un impact et j’espère qu’elle se présentera à un moment donné.

“Je ne suis pas naïf, je sais qu’il y a des joueurs de haut niveau dans ces zones avant, mais j’ai confiance en moi et j’ai confiance que je peux être dans cette catégorie.”

L’Angleterre affrontera l’Iran, les États-Unis et le Pays de Galles dans le groupe C de la Coupe du monde, qui débutera le 20 novembre.