James Maddison manquera probablement le match Angleterre-Iran

James Maddison devrait manquer le match d’ouverture de l’Angleterre contre l’Iran en Coupe du monde lundi en raison d’une blessure.

Le joueur de 25 ans a raté une deuxième journée consécutive d’entraînement au camp d’entraînement de base de l’Angleterre à Doha, complétant une séance en solo à l’intérieur.

Le milieu de terrain de Leicester City a du mal depuis qu’il s’est blessé au genou le week-end dernier lors de la victoire 2-0 de son équipe à l’extérieur contre West Ham United en Premier League.

Maddison était le seul joueur à avoir manqué l’entraînement jeudi et vendredi et sa participation au premier tour semble hautement improbable.

Maddison pourrait figurer plus tard dans le tournoi

Le personnel médical anglais est cependant convaincu qu’il pourra le remettre en forme pour les prochains matchs de groupe cruciaux contre les États-Unis et le Pays de Galles. Le milieu de terrain soyeux n’a représenté son pays qu’une seule fois dans sa carrière et a été une inclusion surprise dans l’équipe de 26 joueurs de Gareth Southgate pour la Coupe du monde.

Même si Maddison n’était pas censé commencer pour son pays, il serait une option plus qu’utile venant du banc.

Le milieu de terrain offensif a été en pleine forme pour Leicester, le point focal de la résurgence des Foxes ces dernières semaines après un début désastreux dans la campagne de Premier League.

Son sens du but et ses passes parfaites en pouces seraient idéales pour l’équipe de Southgate s’ils ont du mal à débloquer la défense contre des équipes qui resteront assises et joueront sur le comptoir.

Conor Gallacher a la chance d’avoir trois lions

L’absence de Maddison signifie certainement que Conor Gallagher de Chelsea jouera un rôle pour les Three Lions.

L’inclusion de Gallagher, comme Maddison, sur James Ward Prowse de Southampton, a soulevé des sourcils mais Southgate a défendu sa sélection en disant que le joueur de 22 ans donne à l’Angleterre “quelque chose de différent”.

Le jeune de Chelsea apporte de l’énergie au milieu de terrain avec son jeu énergique global et ses courses à couper le souffle depuis le milieu du parc pourraient faire la différence dans la chaleur étouffante du Qatar.

Son énergie pour récupérer le ballon au milieu de terrain a attiré les éloges de l’ancien entraîneur de Chelsea comparant le milieu de terrain anglais à N’Golo Kante.

Gallagher a joué régulièrement cette saison pour les Blues après son impressionnant prêt avec Crystal Palace la saison dernière, où il a reçu le titre de joueur de la saison.

Le jeune a marqué huit buts en 34 apparitions pour l’équipe de Patrick Viera, les aidant à terminer 12e en Premier League.

Crédit photo : IMAGO/PA Images