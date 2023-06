James Maddison: les Spurs en « pourparlers avancés » avec Leicester sur la signature du milieu de terrain international anglais | Nouvelles du football

Tottenham est en pourparlers avancés avec Leicester City concernant la signature du milieu de terrain James Maddison.

Sky Sports Nouvelles comprend qu’il existe un « optimisme prudent » et qu’un accord peut être conclu.

Une source a affirmé qu’il y avait un petit écart dans l’évaluation, sur lequel on travaille.

Les termes personnels ne devraient pas être un problème.

Plus à venir…

Analyse : Maddison parmi l’élite

Nick Wright de Sky Sports :

La réputation de Maddison est intacte malgré la relégation de Leicester. Dans une saison difficile pour le club, il a quand même réussi 10 buts et neuf passes décisives rien qu’en Premier League.

C’était une continuation de son travail exceptionnel au King Power Stadium. En cinq saisons, il s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux offensifs de Premier League.

Image:

Maddison se classe parmi les meilleurs de la Premier League





Son statut parmi l’élite est évident dans les statistiques. Depuis son arrivée à Leicester en provenance de Norwich en 2018, seuls deux joueurs – Kevin De Bruyne et Trent Alexander-Arnold – se sont créé plus d’occasions en Premier League, tandis que trois seulement – Mohamed Salah, Harry Kane et Heung Min-Son – en ont eu plus. tirs au but.

Maddison se classe également parmi les huit premiers pour les passes décisives et les grandes occasions créées. Avec 43 buts sur cette période, seuls 18 joueurs ont marqué plus.

Les chiffres s’additionnent pour montrer pourquoi il était si demandé.

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Qui sera en mouvement cet été lorsque le mercato s’ouvrira le 14 juin et se clôturera à 23h le 1er septembre en Angleterre et minuit en Ecosse ?

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs de transfert dans notre blog dédié au centre de transfert sur Sports du ciel‘ plateformes numériques. Vous pouvez également rattraper les tenants, les aboutissants et l’analyse sur Sky Sports Nouvelles.