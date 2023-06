James Maddison: Leicester veut plus de 50 millions de livres sterling pour le milieu de terrain avec Newcastle, Tottenham poussant à signer le milieu de terrain | Nouvelles du football

Leicester veut des honoraires supérieurs à 50 millions de livres sterling pour James Maddison, au milieu d’un vif intérêt de Newcastle et de Tottenham pour l’international anglais.

Les Foxes considèrent Maddison comme leur meilleur atout et ne seront pas dissuadés de leur valorisation malgré leur relégation et le milieu de terrain n’ayant plus qu’un an sur son contrat.

Newcastle et les Spurs poussent tous les deux à signer Maddison et sont confiants dans leur capacité à l’amener dans leur club.

Newcastle, dont l’intérêt remonte à la fenêtre de transfert de janvier, a le football de la Ligue des champions pour le tenter, mais les Spurs espèrent qu’il souhaiterait faire partie intégrante des plans d’Ange Postecoglou et préférer vivre à Londres.

Le joueur est également représenté par la même agence – CAA Base – que l’ancien patron de Celtic.

Les Spurs ont établi un premier contact avec Leicester il y a plus d’une semaine, mais rien n’a été officiellement proposé ni convenu, alors qu’ils auraient également posé des questions sur l’ailier Harvey Barnes.

Pendant ce temps, West Ham est l’un des nombreux clubs intéressés par Barnes et Leicester pense également qu’il vaut au nord de 40 millions de livres sterling.

Barnes a été sur le radar d’Arsenal dans le passé.

« Barnes séduit de nombreux clubs de Premier League » Le journaliste principal de Sky Sports News, Rob Dorsett : « Harvey Barnes a plus de prétendants que Maddison. « C’est très évident ce qu’est Barnes. C’est un ailier rapide, très direct et qui marque des buts. « Beaucoup de clubs aimeraient cela et même les clubs d’élite de la Premier League pourraient le voir comme un joueur d’équipe qui pourrait sortir du banc et faire la différence. « Il fait appel à de nombreux clubs et quatre équipes de Premier League sont intéressées. Ce seront probablement Arsenal, Newcastle, West Ham et Tottenham. « Encore une fois, l’évaluation pourrait être un problème car c’est un joueur plus jeune et il a beaucoup de temps sur son contrat. »

Analyse : Maddison parmi l’élite

Nick Wright de Sky Sports :

La réputation de Maddison est intacte malgré la relégation de Leicester. Dans une saison difficile pour le club, il a quand même réussi 10 buts et neuf passes décisives rien qu’en Premier League.

C’était une continuation de son travail exceptionnel au King Power Stadium. En cinq saisons, il s’est imposé comme l’un des meilleurs milieux offensifs de Premier League.

Maddison se classe parmi les meilleurs de la Premier League





Son statut parmi l’élite est évident dans les statistiques. Depuis son arrivée à Leicester en provenance de Norwich en 2018, seuls deux joueurs – Kevin De Bruyne et Trent Alexander-Arnold – se sont créés plus d’occasions en Premier League, tandis que trois seulement – Mohamed Salah, Harry Kane et Heung Min-Son – en ont eu plus. tirs au but.

Maddison se classe également parmi les huit premiers pour les passes décisives et les grandes occasions créées. Avec 43 buts sur cette période, seuls 18 joueurs ont marqué plus.

Les chiffres s’additionnent pour montrer pourquoi il est si demandé. Il ne serait pas surprenant de voir plus de prétendants émerger dans les semaines à venir.

« Leicester ne vendra pas d’étoiles à bon marché »

Le journaliste principal de Sky Sports News, Rob Dorsett :

« Il y aura un grand dégagement à Leicester. C’est aussi simple que cela.

« Cependant, ils ne vendront aucun joueur à bas prix et il se pourrait que quatre ou cinq joueurs quittent le club cet été.

« Le facteur intéressant est que Leicester prévoit de revenir en Premier League la saison prochaine, donc ils ne veulent pas vendre tout le monde maintenant et doivent ensuite tous les racheter dans 12 mois.

« Mais la réalité est qu’ils doivent couper leur tissu en conséquence et il y a certains joueurs qui sont des joueurs de Premier League.

« James Maddison en est la quintessence. »

