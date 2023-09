James Maddison : le milieu de terrain de Tottenham plaisante : Bukayo Saka d’Arsenal faisait toujours sa célébration des fléchettes lors du premier but | Actualités footballistiques

James Maddison a répondu en plaisantant à Bukayo Saka après que l’attaquant d’Arsenal ait copié la célébration des fléchettes du milieu de terrain de Tottenham lors du derby du nord de Londres dimanche.

Saka a imité la célébration des flèches de Maddison après avoir décoché le tir qui a dévié Cristian Romero pour le premier match d’Arsenal à la 26e minute lors du match nul 2-2 à l’Emirates Stadium.

Mais 16 minutes plus tard, Maddison a intelligemment battu Saka sur la gauche pour préparer Heung-Min Son à l’égalisation de Tottenham.

Interrogé sur le fait que son coéquipier anglais copiait sa célébration, Maddison a déclaré SPURSPLAY: « Moi et Bukayo avons eu un peu de plaisanterie et un peu de trash sur le devoir international.

« Et on m’a dit qu’il avait fait la fête aux fléchettes – il devait encore le faire quand je l’ai transformé pour le premier but, je pense, alors je vais lui dire un petit mot là-dedans ! »

Maddison a continué à se moquer de Saka lorsqu’il a été interrogé par Actualités Sky Sports apres le jeu.

Interrogé par le journaliste Michael Bridge : « Un rapide 501 à Ally Pally contre Bukayo Saka, vous pensez ?

Maddison en riant a alors répondu : « Son action était terrible, n’est-ce pas ?! »

Le joueur de 26 ans a également eu le dernier mot sur le terrain en aidant à annuler le penalty de Saka en seconde période, ce qui a permis à Arsenal de mener 2-1 à la 56e minute.

Mais à peine 90 secondes plus tard, Maddison a arraché le ballon à Jorginho pour ensuite glisser Son pour son deuxième du match et garantir que Tottenham reste invaincu en Premier League sous la direction du nouveau patron Ange Postecoglou.

Et après?

Maddison espère célébrer sa célébration des fléchettes en Tottenham prochain match à domicile contre Liverpool, invaincu en Premier League, samedi, vivre de Sports aériens. avec coup d’envoi à 17h30.

Arsenalquant à eux, se rendront à Brentford au troisième tour de la Coupe Carabao mercredi à 19h45, avant que l’équipe de Mikel Arteta ne revienne en Premier League à Bournemouth samedi à 15h.