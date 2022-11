James Maddison: le milieu de terrain de Leicester insiste sur le fait qu’il sera en forme et prêt à être appelé pour l’Angleterre à la Coupe du monde au Qatar | Nouvelles du football

James Maddison insiste sur le fait qu’il sera en forme et prêt à être appelé pour l’Angleterre après avoir surmonté une peur des blessures à la veille de la Coupe du monde.

Le milieu de terrain, qui a marqué lors de la victoire 2-0 de Leicester sur West Ham lors du dernier match avant le tournoi, a été expulsé avec un problème au genou deux jours seulement après avoir été nommé dans l’équipe de 26 joueurs de Gareth Southgate.

Tous les joueurs anglais se sont entraînés pour la première fois au Qatar mercredi, y compris l’arrière droit Kyle Walker, qui a subi une opération à l’aine en octobre bien qu’il ne jouera pas lors du match d’ouverture contre l’Iran lundi – mais Maddison espère qu’il sera disponible pour sélection.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rob Dorsett de Sky Sports News a les dernières nouvelles du Qatar, alors que l’équipe d’Angleterre participe à sa première séance d’entraînement avant la Coupe du monde



“Je dois être prêt quand on m’appelle”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse. “J’ai l’impression d’être en bonne forme, en bonne forme de buteur, nous avons une équipe si brillante, vous n’aurez peut-être qu’un seul moment pour montrer à tout le monde ce que vous pouvez faire et être l’homme pour aider l’équipe. Je serai prêt quand cette opportunité se présentera.

“Nous avons eu un scan la veille de notre rencontre, ce qui était un scan positif. J’ai eu un petit problème dans la semaine précédant le match de West Ham, après le match d’Everton. Je voulais jouer (contre West Ham). Je n’ai pas Je ne veux pas essayer à cause de la Coupe du monde, je voulais aider Leicester.

Image:

L’Al Wakrah Sports Club où l’Angleterre s’entraînera pendant la Coupe du Monde de la FIFA





“J’ai réussi à marquer tôt et à continuer après cela. C’était un peu douloureux et ça empirait au fur et à mesure que le match avançait. un sprint complet. Je dois faire un peu de travail pour me mettre au courant avec les physios ici, mais cela ne devrait pas être un problème.

“Il pourrait y avoir un peu de travail supplémentaire séparé pour s’assurer que c’est bien et pas un problème parce que je veux être à 100% si on me le demande. J’espère que tout ira bien.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



James Maddison révèle le moment exact où il a découvert qu’il avait été sélectionné pour l’Angleterre dans leur équipe de la Coupe du Monde de la FIFA



Maddison a admis qu’il “n’avait jamais senti que la porte était fermée” après avoir été nommé dans l’équipe de Southgate bien qu’il n’ait pas été appelé depuis trois ans.

Le joueur de 25 ans a déclaré qu’il était prêt pour les deux résultats, mais a parlé de l’émotion lorsqu’il a reçu la bonne nouvelle.

Image:

Les joueurs anglais lors de leur premier entraînement à la Coupe du monde





“J’étais dans le bureau de Brendan (Rodgers) en train de discuter avec lui et il m’a demandé si j’avais entendu quelque chose, ce que je n’avais pas à ce moment-là”, a expliqué Maddison. “Il était juste un bon entraîneur et mettait son bras autour de moi si je ne recevais pas l’appel et comment rester motivé pour le match de samedi.

“Je suis redescendu dans le vestiaire et j’ai eu un appel manqué de Gareth Southgate, alors le cœur a commencé à battre. J’avais encore son numéro enregistré, je l’ai rappelé et il m’a annoncé la bonne nouvelle.

Image:

Gareth Southgate et son assistant Steve Holland regardent l’Angleterre s’entraîner pour la première fois au Qatar





“Tout était un peu flou. Une fois l’appel terminé, c’était la tête contre le mur, une respiration profonde, puis j’ai appelé mes parents.

“Mon père a vraiment pleuré. Ta famille et tes parents sont dans ce voyage avec toi. Alors que les années précédentes, j’ai été laissé de côté alors que je pensais avoir une chance, la déception s’étend à toute la famille parce qu’ils veulent ce qu’il y a de mieux pour toi .

“À l’autre bout de l’échelle, le bonheur vient aussi pour eux. Le jour de l’annonce, je suis retourné les voir à Coventry et j’ai dîné avec eux. C’est un moment que je chérirai pour toujours.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rob Dorsett de Sky Sports News affronte James Maddison, un passionné de fléchettes, dans un défi de 180 au Qatar



Le voyage au casino n’est jamais un problème, dit Maddison

La semaine dernière, le patron de l’Angleterre, Southgate, a décrit un voyage au casino effectué par Maddison après qu’il se soit retiré d’une équipe d’Angleterre malade en octobre 2019 comme n’étant pas “le drame que cela semblait être pour tout le monde” et Maddison tenait également à minimiser l’incident.

Maddison a déclaré: “Les gens oublient que j’ai été plafonné par Gareth Southgate et appelé après l’incident du casino et ce n’était pas un gros problème à l’époque pour Gareth.

“Cela a été démesuré et une partie était ridicule par rapport à ce qui s’est réellement passé. C’était du passé et je ne veux pas entrer dans les détails de ce qui s’est réellement passé. Ce n’était pas grave à l’époque.

“J’ai été plafonné après cet incident, donc les gens qui disent souvent … Je pense qu’ils me trouvent juste une excuse pour expliquer pourquoi je n’étais pas dans l’équipe, mais je ne pense pas que ce soit le cas.

“Nous en avions déjà parlé et mis au lit et j’ai été appelé et plafonné après cela. Cela n’a jamais été un problème, c’était plus un bruit extérieur de votre part, je pense.”

Walker : Je serai prêt pour le match contre les États-Unis

Image:

Kyle Walker (à gauche) n’a pas joué depuis le 2 octobre





Pendant ce temps, Walker a révélé qu’il visait un retour à l’action lors du deuxième match de groupe de l’Angleterre contre les États-Unis la semaine prochaine.

Le joueur de 32 ans n’a pas joué pour Manchester City depuis le 2 octobre et a subi une opération à l’aine dans le but d’être en forme pour le Qatar.

Ayant été inclus dans l’équipe de 26 joueurs de Gareth Southgate, le sélectionneur anglais a déclaré qu’il s’attendait à ce que Walker soit prêt pour l’action avant la fin de la phase de groupes.

Il s’est entraîné aux côtés de ses coéquipiers lors de la première séance de l’Angleterre à leur base au complexe sportif d’Al Wakrah mercredi.

Mais Walker admet que le match d’ouverture de lundi contre l’Iran arrivera trop tôt et vise plutôt à être en lice pour le match contre les États-Unis le 25 novembre.

Il a dit ITV Football: “Je pense que le premier match est probablement trop court, mais à partir de là, je serai bon et prêt à partir.

Image:

Walker (à droite) a repris l’entraînement après avoir subi une opération à l’aine le mois dernier





“C’était une opération que j’ai eue et c’était tactile, mais c’est tout le mérite des kinés ici et aussi à Man City pour m’avoir remis en forme et en bonne santé.

“Je n’ai jamais été inquiet. Je dois toujours croire en moi. Dès que le professeur a dit que j’avais besoin de l’opération, j’étais très confiant de m’être assuré de bien me préparer, sur et en dehors du terrain, et de faire les bonnes choses correctement et aller de l’avant, je savais que j’irais bien.”

Calendrier du groupe B de l’Angleterre

Lundi 21 novembre – Angleterre vs Iran (Khalifa International Stadium, Al Rayyan ; coup d’envoi à 13h)

Vendredi 25 novembre – Angleterre vs États-Unis (Al Bayt Stadium, Al Khor ; coup d’envoi à 19h)

Mardi 29 novembre – Pays de Galles contre Angleterre (stade Ahmed bin Ali, Al Rayyan ; coup d’envoi à 19h)