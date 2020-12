James Maddison a couronné une belle performance individuelle avec deux buts pour aider Leicester City à battre Brighton & Hove Albion 3-0 à domicile en Premier League dimanche et à maintenir leur bon début de saison.

Jamie Vardy en a ajouté un autre alors que Leicester se classait troisième avec 24 points en 12 matches, un derrière le leader Tottenham Hotspur et le deuxième champion de Liverpool, tandis que Brighton est resté 16e avec 10 points en 12 matchs.

Maddison a tiré Brighton dans une avance de 27e minute quand il a dirigé un tir bas dans le coin inférieur de l’intérieur de la surface de réparation alors qu’il ramassait une balle lâche après que les visiteurs n’aient pas réussi à éliminer le danger.

Vardy, qui a frappé le poteau à peine une minute avant le premier match de Maddison, a doublé l’avance de l’équipe locale avec une finition typiquement prédatrice à bout portant après que James Justin ait livré un centre bas parfait de la droite.

Maddison a porté le score à 3-0 avec un but individuel de la plus haute qualité à la 44e minute, se préparant avec un jeu de jambes soigné avant de faire un superbe tir devant le gardien Mathew Ryan de 16 mètres.

Les visiteurs, qui se sont rapprochés deux fois par Danny Welbeck et Alireza Jahanbakhsh avant de prendre du retard, ont offert peu d’avance après la pause et seule une paire de bons arrêts de Ryan a refusé à Leicester une plus grande victoire.