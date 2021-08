James Maddison : Arsenal reste intéressé par la signature du milieu de terrain de Leicester | Actualités footballistiques

Arsenal reste intéressé par la signature du milieu de terrain de Leicester James Maddison cet été.

Maddison serait « ouvert à l’idée » de rejoindre Arsenal, bien que Leicester ait terminé au-dessus des Gunners au cours des deux dernières saisons de Premier League.

Il reste un doute quant à savoir si Arsenal peut augmenter les frais de 70 millions de livres sterling que Leicester exigerait pour le joueur de 24 ans, le club ayant déjà dépensé 50 millions de livres sterling pour signer le défenseur Ben White de Brighton.

Cependant, le club du nord de Londres explore d’autres moyens de structurer l’accord, avec une possibilité de cash-plus-players s’il y a des joueurs d’Arsenal disponibles qui intéressent Leicester.

Image:

Maddison a marqué 27 buts en 118 apparitions pour Leicester



Le contrat de Maddison a encore trois ans à courir et Leicester n’est soumis à aucune pression pour lever des fonds cet été, le manager Brendan Rodgers ayant précédemment déclaré que le club « n’avait pas besoin de vendre ».

Le milieu de terrain a marqué 27 buts en 118 apparitions depuis qu’il a rejoint Leicester en provenance de Norwich en 2018 pour un montant d’environ 20 millions de livres sterling.

Arsenal « surveille également » la situation de Martin Odegaard au Real Madrid.

Le milieu de terrain norvégien a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt aux Emirats, mais est depuis revenu au Real pour se battre pour sa place en équipe première.

Image:

Martin Odegaard était prêté à Arsenal la saison dernière



Odegaard a semblé exclure un retour à Arsenal dans une publication Instagram plus tôt ce mois-ci, mais de plus en plus de rapports en Espagne suggèrent que le Real pourrait lui permettre de partir avec son contrat qui expire en 2023.

Si le Real rendait Odegaard disponible cet été, il coûterait nettement moins que Maddison.

Arsenal a également été lié aux mouvements de l’attaquant de Chelsea Tammy Abraham et du gardien de Sheffield United Aaron Ramsdale, alors que Mikel Arteta cherche à améliorer sa huitième place de la saison dernière.

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Vous pouvez suivre toutes les dernières nouvelles et rumeurs de transfert dans notre blog dédié Transfer Center sur Sky Sports’ plateformes numériques, ainsi que de suivre tous les développements sur Sky Nouvelles sportives.