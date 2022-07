James Lovelock, scientifique environnemental qui a créé la théorie de l’écologie Gaia, décède à 103 ans

James Lovelock, le scientifique de l’environnement dont l’influente théorie Gaia considère la Terre comme un organisme vivant gravement menacé par l’activité humaine, est décédé le jour de son 103e anniversaire.

La famille de Lovelock a déclaré mercredi qu’il était décédé la veille au soir “chez lui entouré de sa famille”, des complications liées à une chute. La famille a déclaré que jusqu’à il y a six mois, Lovelock “était encore capable de marcher le long de la côte près de chez lui dans le Dorset et de participer à des entretiens, mais sa santé s’est détériorée après une mauvaise chute plus tôt cette année”.

Né en 1919, Lovelock a étudié la chimie, la médecine et la biophysique au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il a travaillé au Medical Research Council en Grande-Bretagne et dans les années 1960 sur les programmes lunaires et martiens de la NASA au Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, en Californie. Mais il a passé beaucoup de sa carrière de scientifique indépendant en dehors des grandes institutions académiques.

La contribution de Lovelock à la science environnementale comprenait le développement d’un appareil pour mesurer les chlorofluorocarbures appauvrissant la couche d’ozone dans l’atmosphère et les polluants dans l’air, le sol et l’eau.

L’hypothèse Gaia, proposée pour la première fois dans les années 1970, considérait la Terre elle-même comme un système complexe et autorégulateur qui créait et maintenait les conditions de la vie sur la planète. Lovelock a déclaré que l’activité humaine avait dangereusement détraqué le système.

“La biosphère et moi sommes tous les deux dans le dernier pour cent de nos vies”, a-t-il déclaré au journal The Guardian en 2020.

Initialement rejetée par de nombreux scientifiques, la théorie de Gaia est devenue influente à mesure que l’inquiétude concernant l’effet de l’humanité sur la planète grandissait, notamment en raison de son pouvoir en tant que métaphore. Gaïa est la déesse grecque de la Terre.

Lovelock laisse dans le deuil sa femme Sally et ses enfants Christine, Jane, Andrew et John.

“Dans le monde, il était surtout connu en tant que pionnier scientifique, prophète du climat et concepteur de la théorie Gaia”, ont-ils déclaré dans un communiqué. “Pour nous, il était un mari aimant et un père merveilleux avec un sens de la curiosité sans bornes, un sens de l’humour espiègle et une passion pour la nature.”

La famille a déclaré qu’il y aurait des funérailles privées, suivies d’un service commémoratif public à une date ultérieure.