James Lovelock, scientifique à l’origine de la théorie “vivante” de la Terre Gaïa, décède à 103 ans

Alors que le navire de recherche britannique RRS Shackleton se dirigeait vers l’Antarctique en 1971, le scientifique James Lovelock était une présence familière sur le pont avec son invention : un instrument ultrasensible capable de détecter pratiquement toute trace de polluants et d’autres toxines environnementales. Même dans les régions les plus reculées de l’Atlantique Sud, l’appareil du Dr Lovelock a révélé que l’air transportait des chlorofluorocarbures ensuite utilisés dans les aérosols, les réfrigérants et d’autres applications commerciales.

Ce fut un moment où les principaux fils conducteurs du travail et des théories révolutionnaires du Dr Lovelock ont ​​commencé à se tisser en un seul. Il explorait déjà son hypothèse selon laquelle la Terre elle-même est un écosystème entièrement entrelacé – “comme un gigantesque être vivant” – qui peut s’autoréguler pour maintenir la vie.

Les lectures du navire ont apporté une pointe plus nette à sa théorie Gaia, du nom de la déesse grecque qui personnifiait la Terre. Il a montré qu’aucun endroit sur la planète n’était épargné par les menaces anthropiques pour l’environnement, des découvertes qui ont contribué à lancer la réputation du Dr Lovelock en tant que gardien planétaire avec un patient malade.

“La biosphère et moi sommes tous les deux dans le dernier 1% de nos vies”, a déclaré le Dr Lovelock au Guardian en 2020. C’était un avertissement environnemental répété dans de nombreuses variantes au cours d’une carrière de plus de 80 ans d’une portée et d’une originalité scientifiques remarquables – gagnant des éloges généralisés en tant que visionnaire et méprisé en tant que fataliste apocalyptique.

Ces rôles qui se chevauchent – ​​inventeur, chercheur, moraliste, provocateur – ont été portés avec fierté par le Dr Lovelock, décédé le 26 juillet à son domicile d’Abbotsbury, sur la côte sud-ouest du Dorset en Angleterre, le jour de son 103e anniversaire.

L’œuvre de James Lovelock : le changement climatique personnifié

Le journaliste britannique Jonathan Watts a qualifié le Dr Lovelock de « Forrest Gump de la science » : il arrive au bon moment pour avoir une influence majeure sur les études environnementales, la compréhension du changement climatique et l’interconnectivité de l’écosystème mondial.

“Il était le grand penseur ultime sur le sujet”, a déclaré Watts, le rédacteur environnemental mondial du Guardian, qui écrit une biographie du Dr Lovelock.

Le Dr Lovelock a utilisé sa théorie radicale de Gaia comme point d’entrée pour des défis spécifiques visant à soulager une planète en situation de stress. Il a rompu avec les éco-alliés pour promouvoir l’énergie nucléaire et a soutenu l’agriculture des agro-géants et les modifications génétiques pour des cultures plus durables. Il a ignoré les politiques sur les énergies renouvelables et les objectifs de réduction du carbone comme étant trop progressives. Juste “faffer”, a-t-il dit.

En fin de compte, c’est à l’humanité de faire des aménagements énormes et révolutionnaires pour vivre avec la Terre – “une civilisation ultra-technologique et à faible consommation d’énergie”, a-t-il écrit – ou la planète pour trouver un moyen de vivre sans les humains.

“La question n’est pas de savoir comment l’humanité peut conserver sa domination planétaire, qui a toujours été une illusion”, a écrit le Dr Lovelock dans “The Revenge of Gaia” (2006), qui fait partie d’une série de livres “Gaia” sur quatre décennies. “Il s’agit de savoir si l’humanité peut utiliser la science et la technologie pour organiser une retraite durable.”

James Ephraim Lovelock est né à Letchworth Garden City, à environ 30 miles au nord de Londres, le 26 juillet 1919. Il a vécu ses premières années avec ses grands-parents, puis a rejoint ses parents à Brixton Hill, à Londres, où son père tenait une boutique d’art et son mère travaillait dans les bureaux municipaux.

Il a déclaré que son intérêt précoce pour la nature provenait de randonnées dans les collines du Hertfordshire avec son père, qui lui avait appris les noms de diverses plantes et insectes. Le Dr Lovelock est diplômé de l’Université de Manchester en 1941 pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il a obtenu le statut d’objecteur de conscience en raison des croyances pacifistes quakers de sa famille.

Cette fois, nous avons poussé la Terre trop loin, déclare James Lovelock

Il a rejoint le Medical Research Council, géré par le gouvernement, où il passerait les deux décennies suivantes tout en préparant un doctorat en médecine en 1949 à l’Université de Londres. Au fur et à mesure qu’il entreprenait de nouveaux projets, il s’est rendu compte que l’équipement de l’époque n’était pas à la hauteur des tâches. Il a donc conçu le sien, ce qui a conduit à plus de 60 brevets allant d’une méthode pour congeler le sperme de taureau à un tensiomètre pour les plongeurs.

En 1957, il a découvert son invention la plus ambitieuse : le détecteur de capture d’électrons, un appareil portable qui ressemblait un peu à une buse de tuyau et pouvait détecter des preuves infinitésimales de produits chimiques artificiels tels que des pesticides. C’était l’un des instruments d’analyse les plus importants du XXe siècle, comparé par le philosophe français Bruno Latour au télescope de Galilée, mais scrutant l’intérieur de notre planète plutôt que les cieux.

Les données du détecteur sont devenues une partie des fondements scientifiques du livre de Rachel Carson de 1962, “Silent Spring”, qui a aidé à lancer le mouvement environnemental, et plus tard ont été citées dans l’interdiction de produits chimiques tels que les pesticides DDT et les biphényles polychlorés, ou PCB, dans certains pays. .

L’appareil, équipé d’un chromatographe en phase gazeuse, accompagnait le Dr Lovelock lors de son voyage en Antarctique, et ses découvertes ont permis de confirmer les liens entre les chlorofluorocarbures et le trou dans la couche d’ozone. (Les chlorofluorocarbures ont été interdits dans la plupart des pays, y compris les États-Unis.)

À l’aube de la course à l’espace en 1961, le Dr Lovelock a été recruté par la NASA pour des projets qui comprenaient la recherche de vie sur Mars. Les premiers remous de la théorie Gaia sont survenus lorsque le Dr Lovelock et un collègue du Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie, ont remarqué la stabilité des atmosphères sur Mars et Vénus, alors que la Terre était « dans un profond état de déséquilibre ». écrit dans « Gaia : The Practical Science of Planetary Medicine » (1991).

“C’est à ce moment-là que j’ai entrevu Gaïa”, a écrit le Dr Lovelock en 1991. “Une pensée géniale m’est venue.” Un voisin en Angleterre, l’auteur de “Lord of the Flies” William Golding, a suggéré d’envelopper les idées autour du nom de la déesse grecque.

Le Dr Lovelock a commencé à dévoiler la théorie à la fin des années 1960 dans des articles universitaires et des conférences. La réponse a été la plupart du temps dédaigneuse. Certains chercheurs ont rejeté l’affirmation selon laquelle les écosystèmes – des bactéries souterraines aux cristaux de glace de la stratosphère – pourraient fonctionner dans un grand réseau. Les chercheurs évolutionnistes ont déclaré que cela allait à l’encontre des lois de la sélection naturelle.

D’autres ont qualifié le Dr Lovelock de pousser la quasi-science de l’ère du Verseau avec un lustre de spiritualité de la Terre Mère.

“Je soupçonne que la Terre se comporte comme un être vivant gigantesque”, a déclaré le Dr Lovelock dans un discours de 1969, faisant écho à un précurseur du XVIIIe siècle, le géologue écossais James Hutton, qui a décrit la planète comme un “superorganisme”.

Quelques collègues, parmi lesquels la biologiste de l’évolution Lynn Margulis, sont devenus les premiers acolytes et ont aidé à généraliser Gaia et les principes fondamentaux d’une discipline connue sous le nom de science du système terrestre.

Lynn Margulis, biologiste de l’évolution de premier plan, décède à 73 ans

Le Dr Lovelock est resté un champion infatigable de Gaia, donnant des interviews quelques semaines seulement avant sa mort. Il a privilégié les analogies simples pour expliquer ce qu’il considérait comme un monde au bord du gouffre. Une histoire était son imaginaire Daisy World : les marguerites noires de la planète hypothétique absorbent la lumière et réchauffent la planète ; les marguerites blanches reflètent la lumière et la gardent au frais de la planète ; une modification de l’équilibre pourrait être catastrophique.

Il a épousé Sandra Orchard en 1991. Outre sa femme, il laisse dans le deuil quatre enfants issus de son premier mariage avec Helen Hyslop, décédée en 1989; et petits-enfants.

Lors d’une conférence en 2011, il a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de prendre sa retraite en raison de l’urgence du changement climatique. “La nécessité de faire quelque chose à ce sujet maintenant”, a-t-il déclaré.

Ses dernières années, dans un cottage près de la mer, ont été passées à osciller entre l’optimisme quant à la résilience de l’humanité et la crainte de son refus de faire face aux périls à portée de main.