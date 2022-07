James Lovelock, dont la théorie Gaia a vu la Terre vivante, décède à 103 ans

En 1969, à l’aide de son appareil de capture d’électrons, le Dr Lovelock a découvert que les polluants artificiels étaient la cause du smog. Il a également découvert que la famille de composés artificiels persistants connus sous le nom de chlorofluorocarbures était présente de manière mesurable même dans l’air pur au-dessus de l’océan Atlantique. Il a confirmé la propagation mondiale des CFC lors d’une expédition dans l’Antarctique au début des années 1970 et, en 1973, a publié un article sur ses découvertes dans la revue Nature.

Le Dr Lovelock était fier de son indépendance vis-à-vis des universités, des gouvernements et des entreprises, même s’il gagnait sa vie de chacun d’eux. Il se plaisait à être franc, direct, délibérément provocateur et imprudent. Et peut-être pas par coïncidence, il a moins bien réussi à tirer parti de son travail pour un gain financier et une stature au sein de la communauté scientifique. Le détecteur de capture d’électrons, sans doute l’un des instruments analytiques les plus importants développés au cours du 20e siècle, a été repensé et commercialisé par Hewlett-Packard sans aucune redevance ou accord de licence avec le Dr Lovelock.

Et bien que le Dr Lovelock ait identifié la présence de CFC dans l’atmosphère, il a également estimé qu’à des concentrations de l’ordre de quelques parties par milliard, ils ne posaient « aucun danger concevable » pour la planète. Plus tard, il a qualifié cette conclusion de « gaffe gratuite ».

Un an après son article dans Nature, Mario Molina du Massachusetts Institute of Technology et F. Sherwood Rowland de l’Université de Californie à Irvine ont publié un article dans la même revue détaillant la sensibilité de la couche d’ozone terrestre aux CFC. En 1995, eux et le Dr Paul Crutzen, de l’Institut Max Planck en Allemagne, ont reçu le prix Nobel de chimie pour leur travail visant à alerter le monde sur l’amincissement de la couche d’ozone.