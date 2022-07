James Lovelock, créateur de la théorie de l’écologie Gaia, décède à 103 ans

La famille de Lovelock a déclaré mercredi qu’il était décédé la veille au soir “chez lui entouré de sa famille”, des complications liées à une chute. La famille a déclaré que jusqu’à il y a six mois, Lovelock “était encore capable de marcher le long de la côte près de chez lui dans le Dorset et de participer à des entretiens, mais sa santé s’est détériorée après une mauvaise chute plus tôt cette année”.

Né en 1919, Lovelock a étudié la chimie, la médecine et la biophysique au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il a travaillé au Medical Research Council en Grande-Bretagne et dans les années 1960 sur les programmes lunaires et martiens de la NASA au Jet Propulsion Laboratory de Pasadena, en Californie. Mais il a passé une grande partie de sa carrière en tant que scientifique indépendant en dehors des grandes institutions universitaires.