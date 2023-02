James Lock de Towie méconnaissable après un accident brutal qui l’a conduit à l’hôpital dans une nouvelle émission de téléréalité

La star de TOWIE, James Lock, semble méconnaissable dans la bande-annonce d’une nouvelle émission dans laquelle il joue après avoir subi de terribles blessures au visage.

Le morceau de réalité de 36 ans est sur le point de se battre contre d’autres visages célèbres dans une toute nouvelle émission qui sortira sur les écrans plus tard ce mois-ci.

Instagram

James Lock avait l’air méconnaissable après de graves blessures au visage pendant l’émission[/caption] Getty

James a joué aux côtés d’autres favoris de la télé-réalité et a participé à des défis exténuants[/caption]

Dans The Challenge UK, James a joué aux côtés des favoris de la réalité Curtis Pritchard, Kaz Crossley et Callum Izzard, et il semble qu’il ait subi des blessures exténuantes lors de sa participation.

La star a dû être transportée d’urgence à l’hôpital après avoir subi les horribles blessures au visage dans le premier épisode, ce qui l’a laissé méconnaissable et “à l’agonie”.

Considérée comme «l’émission la plus difficile à la télévision» par le présentateur de l’émission Mark Wright, la bande-annonce révèle les stars coincées et James a l’air abattu comme on le voit avec deux yeux noirs et des joues gonflées.

Une source a déclaré au Sun qu’il était devenu le premier concurrent à être expulsé de l’émission, après avoir perdu les défis.

Ils ont poursuivi: “James a été transporté d’urgence à l’hôpital après s’être gravement meurtri le visage au cours des 3 premiers jours de tournage du Challenge UK.

«La blessure a été causée lors de l’une des nombreuses activités dangereuses auxquelles les concurrents doivent participer. C’était tellement effrayant à voir. Il était à l’agonie.

« Il a fini par se fracturer une partie du visage et a été contusionné pendant des mois. James a passé des semaines à récupérer à Miami pour que personne ne voie son visage meurtri.

Il a ensuite été incapable de participer à d’autres défis en raison de la nature des blessures.

The Challenge est un format américain et Channel 5 espère maintenant que la version britannique sera tout aussi populaire auprès des téléspectateurs d’ici.

Il voit des célébrités s’affronter dans plusieurs défis à indice d’octane élevé, pour éviter l’élimination.

Les vainqueurs prendront ensuite part à un championnat mondial, affrontant les vainqueurs des séries argentine, australienne et américaine.

Ils concourront chacun pour un énorme prix en espèces de 100 000 £ et pour remporter le titre de champion du défi.

L’émission est le premier grand travail de présentation télévisée de l’ancien homme de Towie Mark au Royaume-Uni depuis qu’il a dirigé une autre série de Channel 5, The Bachelor.

Tourné en Argentine, il sera diffusé sur Channel 5 à 23h05 le lundi 20 février.

Instagram

La star a dû être transportée d’urgence à l’hôpital après avoir subi d’horribles blessures au visage[/caption] TVI

James a trouvé la gloire dans son émission de télé-réalité Towie[/caption]