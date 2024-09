James, le frère de Kate Middleton, révèle qu’il était autrefois « suicidaire »

Le frère de Kate Middleton, James Middleton, revient sur une période sombre de sa vie dans ses mémoires à paraître, « Meet Ella: The Dog Who Saved My Life ».

James a admis qu’il avait l’habitude de « réfléchir à des façons de mourir » parce qu’il voulait « sortir des montagnes russes vertigineuses qui [was] envoi [him] au bord de la folie », selon un extrait publié par le Daily Mail.

« Je ne peux pas dormir parce que mon esprit est en tumulte », écrit-il dans le livre.

James Middleton, photographié ci-dessus avec sa sœur Pippa Middleton en juin 2014, se souvient d’avoir eu des pensées « suicidaires » dans ses mémoires à paraître, « Meet Ella: The Dog Who Saved My Life ». AFP via Getty Images

Dans un extrait du livre, James — photographié ci-dessus avec sa famille en décembre 2016 — admet qu’il avait l’habitude de « réfléchir à différentes manières de mourir ». Samir Hussein

« L’insomnie est vertigineuse. Je suis complètement épuisée. Je me sens incomprise, un échec total. Je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi ce sentiment d’inutilité et de désespoir, cet isolement et cette solitude. Je crois que je deviens folle. »

James, 37 ans, a poursuivi : « Pourtant, je sais que j’ai du privilège ; j’ai aussi la chance d’avoir une famille aimante et soudée – maman et papa, mes sœurs, Catherine et Pippa, leurs maris, William et James – mais je les repousse tous.

« Je ne réponds pas à leurs appels téléphoniques. Les courriels restent ignorés. Les invitations à leur rendre visite restent lettre morte. Je me cache derrière une porte à double tour, injoignable. »

« L’insomnie est vertigineuse. Je suis complètement épuisé. Je me sens incompris, un échec total », a écrit James, photographié ci-dessus avec son ex-femme Donna Air en février 2015. Getty Images

James, vu ci-dessus avec sa sœur Pippa en septembre 2022, a partagé qu’il avait « repoussé » sa famille pendant cette période difficile. Getty Images

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

James se souvient d’une nuit difficile de novembre 2017 où il a envisagé de se suicider en « sautant du toit » d’un immeuble à Londres.

« Je me demande si je pourrais bien penser que c’est un accident tragique si je sautais. De cette façon, ma famille, bien que désespérément endeuillée, serait épargnée de la torture supplémentaire de savoir que j’ai mis fin à mes jours par suicide », a-t-il écrit.

Cependant, il a partagé que son chien Ella l’a convaincu de reconsidérer sa décision.

James, vu ci-dessus en novembre 2018, se souvient également avoir voulu se suicider en « sautant du toit » d’un immeuble à Londres à un moment particulièrement bas en novembre 2017. Getty Images pour GQ Allemagne

James, photographié ci-dessus avec sa mère, Carole Middleton, en mai 2017, a écrit que son chien Ella l’a convaincu de continuer à vivre. Getty Images

James se souvient que l’épagneul gardait un œil constant sur lui à travers la lucarne du bâtiment.

« Je regarde à nouveau en bas de l’échelle. Ella n’a pas bougé. Ses yeux bruns me fixent toujours intensément, pleins d’émotion et de supplication, et lorsque mon regard se fixe à nouveau sur le sien, mon cerveau se calme. À cet instant, je sais que je ne vais pas sauter. Qu’arriverait-il à Ella si je mourais ? Combien de temps attendrait-elle seule dans l’appartement que quelqu’un vienne la chercher ? » a-t-il écrit.

« Je me relève du bord du gouffre, descends lentement l’échelle et caresse la tête soyeuse d’Ella. C’est grâce à elle que je ne fais pas ce saut fatal. C’est Ella, la chienne qui m’a sauvé la vie. »

Les mémoires de James, « Meet Ella: The Dog Who Saved My Life », seront disponibles le 24 septembre.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cet article, appelez ou envoyez un SMS à la Suicide & Crisis Lifeline au 988.