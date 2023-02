James Kennedy réagit à la tromperie de Raquel Leviss avec Lala Kent – ​​Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Todd Williamson/Bravo

James Kennedy révèle enfin la vérité sur son passé troublé alors qu’il sortait avec Raquel Léviss. Lors de la première de la saison 10 de Règles de Vanderpump, Lala Kent a révélé qu’elle et James étaient “définitivement liés” au début de leurs relations avec Randall Emmet et Rachel.

Plus Exclusivités

“[It] évidemment [was] pas mon moment le plus fier », a déclaré James HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT à la soirée de la première de la saison 10 à SUR le 7 février. “[But] c’était il y a six ans, alors pour moi, vous savez, je n’y avais pas pensé depuis si longtemps. C’était une sorte de squelette sombre qui a été caché pour toujours et ramené à la vie, mais honnêtement, ce n’est pas à moi d’être en colère contre Lala [for revealing it]. Mais c’était un moment de réflexion pour moi de voir jusqu’où j’étais venu.

La révélation de tricherie a été faite lors d’une conversation privée entre Lala et James alors que Katie Maloney écouté, mais Raquel ne l’a pas encore appris dans l’émission. Mais James a dit que sa réaction serait assez monumentale. Il a expliqué: «Vous devez absolument regarder ce qui se passe parce que c’est fou. C’est fou.”

Lala a expliqué plus en détail lors de la première soirée, lorsqu’elle nous a dit: «Raquel l’a découvert, évidemment, quand je lui ai dit et je n’ai pas eu la réaction à laquelle je m’attendais. Je l’obtiens plus tard dans la saison. Quant à savoir pourquoi elle a ressenti le besoin de divulguer l’information, elle a déclaré: «Je voulais juste que des squelettes sortent de mon placard. J’avais l’impression de vivre dans tellement de merde depuis mon [split with Randall] et je voulais juste avancer dans les relations avec une table rase. Et je ne voulais pas ce singe sur mon dos chaque fois que j’étais autour d’elle en sachant ce détail. Donc je ne sais pas si j’ai fait le bon choix, mais je suis content que tout soit là maintenant.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Lors de la première de la saison, James a également confirmé qu’il s’amusait pendant une bonne partie de sa relation avec Raquel. Nous ne pouvons donc qu’imaginer qu’elle ne sera pas heureuse lorsqu’elle apprendra cette nouvelle.

Vouloir plus? Nouveaux épisodes de Règles de Vanderpump diffusé les mercredis à 21h sur Bravo.

Lien connexe En rapport: La séparation de Raquel Leviss et James Kennedy de Vanderpump Rules : pourquoi ils ont rompu et leur statut maintenant

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.