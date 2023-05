Voir la galerie





Crédit image : Nicole Weingart/Bravo

Tout au long de la partie 1 du Règles de Vanderpump réunion le 24 mai, beaucoup de Tom SandovalLes membres de la distribution l’ont poursuivi pour la douleur qu’il a causée en trompant Ariana Madix avec Raquel Léviss. C’était évident pourquoi Ariana était si bouleversée, mais James Kennedy, qui était auparavant fiancé à Raquel, a admis qu’il se sentait également assez trahi. Cependant, ce n’était pas parce qu’il n’en avait pas fini avec Raquel ou quelque chose comme ça – il a dit qu’il avait l’impression que Sandoval avait complètement ignoré leur amitié en explorant une romance avec son ex.

Lisa Vanderpump a essayé de dire que les sentiments d’Ariana « étaient un peu plus importants », mais Ariana n’était pas d’accord parce qu' »ils étaient comme des frères ». Sandoval, cependant, a riposté à l’affirmation et a déclaré qu’ils ne « parlaient qu’une fois par mois », ils étaient donc loin d’être comme des « frères ».

Lala Kent a rappelé à Sandoval qu’il avait «payé la moitié» de la proposition de James en 2021, alors pourquoi essaierait-il même de dire qu’ils n’étaient pas des amis proches? Lorsque James a ajouté que Sandoval était comme un « grand frère » pour lui, Sandoval l’a rejeté en disant que c’est exactement ce que James l’appelait – cela ne voulait pas dire que c’était une vraie chose.

« Cela montre à quel point tu n’as jamais été un ami [then]! » James a crié à Sandoval de l’autre côté de la pièce avant de le traiter d ‘«opportuniste». Et c’est à ce moment-là que Sandoval a qualifié James d ‘«opportuniste» parce qu’il «a foutu Kristen [Doute] pour participer à l’émission.

James Kennedy est activé 😭 Il a même fait rire Andy et LVP #pumprules pic.twitter.com/4nP1ytY7HM – Reines de Bravo (@queensofbravo) 25 mai 2023

Immédiatement après que cela ait été dit, James s’est levé de sa chaise, a commencé à s’approcher de Sandoval et a dit que c’était quand il « avait 21 ans », donc ce n’est pas la même chose que Sandoval, qui a 40 ans, fait tout ce qu’il a fait pour rester pertinent.

Andy Cohen a dû sauter, attraper James et l’éloigner de Sandoval, tandis que Lisa lui a dit de « l’arrêter » et de « retourner » à son siège. « Bro, tu as 42 ans ! » James a crié à Sandoval pendant qu’il retournait à sa chaise. Sandoval a dit à James qu’il « l’avait défendu » après sa rupture avec Raquel, mais James a dit qu’il n’avait plus besoin de quoi que ce soit de Sandoval.

« Tu es un perdant et ton bar est en train de tomber à l’eau, espèce de poignard dans le dos ! » il cria.

Sandoval a ensuite dit à James que s’il se mettait à nouveau dans son visage, il le « f *** », alors James a appelé son bluff et a recommencé à l’approcher. Andy a sauté au milieu, mais James a quand même menacé de « battre » le « a ** » de Sandoval. Andy a ordonné à James de rester sur sa chaise, mais il a quitté le plateau pour pouvoir faire une pause à la place – il a juste appelé Sandoval un « ver avec une moustache » tout en le faisant alors qu’Ariana souriait de côté.

Vouloir plus? Une version étendue de cet épisode sera disponible sur Peacock le 25 mai, tandis que la partie 2 de la réunion sera diffusée mercredi prochain à 21 h HE sur Bravo.

