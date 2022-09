James Kay – Kelowna Capital Nouvelles

James Kay – candidat au conseil

UN:

Premièrement, Kelowna doit réaffirmer son engagement envers Imagine Kelowna et son plan communautaire officiel. Les résidents sont intimement impliqués dans la création et les consultations entourant ces documents, et ils font partie du mandat du conseil. À partir de là, nous soutenons et poursuivons une croissance et un développement conformes aux souhaits et aux attentes du public dans ces plans, et nous défendons ceux qui ne le sont pas. Nous devons encourager, faciliter et approuver, en temps opportun, la croissance et le développement qui répondent à nos besoins.

B :

Kelowna doit travailler avec d’autres ordres de gouvernement et faire pression sur eux pour aider à lutter contre l’itinérance, la toxicomanie et la criminalité. Cela implique des refuges et des logements avec services de soutien, des traitements et de la justice, y compris la sortie des récidivistes de la rue. Nous devons soutenir notre GRC et nos agents des règlements avec les ressources dont ils ont besoin et leur donner le mandat d’assurer la sécurité de nos rues, de décourager le crime et d’appliquer nos lois de manière cohérente et agressive.

Nous devrions envisager de sévir contre la revente/réutilisation des biens volés. Nous devrions accroître notre utilisation de la surveillance et des preuves vidéo. Nous devons encourager et coordonner la surveillance de quartier et d’autres mesures de prévention similaires.

C :

Kelowna doit faire plus : organiser suffisamment de sites appropriés pour les abris et les camps, fournir de manière proactive des sites pour BC Housing et la SCHL et d’autres afin d’être en mesure d’approuver des projets de logement « prêts à démarrer » et faire pression pour obtenir un soutien indispensable. Cependant, il y a un nombre énorme de ceux qui sont sur le point : plus de logements locatifs, plus de sites accessibles, plus de parcs de maisons modulaires/mobiles/minuscules, plus d’options de location de terrains et plus de logements pour la main-d’œuvre. Engager le secteur privé pour augmenter considérablement l’offre est possible et réalisable. Le Conseil doit être prudent dans la liste des projets d’immobilisations proposés : les réductions des demandes de projets réduiront le coût de livraison des logements.

RÉ:

Ma célébrité préférée de l’Okanagan est Lenetta Parry. Le plus grand cœur que j’aie jamais vu, un sourire contagieux, un rire contagieux, une jeune femme qui fait passer les autres en premier, tout le temps, et qui est une force irrésistible pour le bien.

