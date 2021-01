James Jordan s’est moqué de son look de verrouillage non blindé.

L’ancienne star de Strictly Come Dancing a arboré un look décontracté, comme la majorité des gens au milieu de la pandémie, et a plaisanté en disant qu’il ressemblait au personnage de film d’horreur Pennywise dans un post Instagram amusant.

Le nouveau père James, qui a accueilli bébé Ella avec sa femme Ola Jordan en février de l’année dernière, s’est moqué de ses cheveux échevelés et de ses yeux fatigués dans le téléchargement ludique où il regardait des mondes loin de ses jours de danseur professionnel avec des cheveux parfaitement coiffés et un bronzage doré.

Prouvant que James peut voir le côté drôle dans son style décontracté, il a partagé une photo de lui et de bébé Ella aux côtés d’une capture du clown bizarre et dément Pennywise du film It – basé sur le roman d’horreur de Stephen King de 1986 du même nom.







James a sous-titré l’offre de médias sociaux: « Tout le monde dit à quel point ils aiment mes cheveux longs (PAS !!) Obtenir des tas de DM disant à quel point j’ai l’air mauvais [clown emoji] M’envoyant même des photos de personnes auxquelles je ressemble. Mettez-le sur votre histoire et je publierai sur mon histoire, n’oubliez pas de me taguer pour que je puisse publier. «

Il a ensuite terminé le message en disant que sa femme pensait que son sosie était Pennywise, comme il a ajouté: « Ola m’a déjà montré à qui elle pensait que je ressemblais. »

James a ensuite partagé un certain nombre de clichés de visages célèbres – y compris Jude Law, Krusty le clown des Simpsons, Gene Wilder et Jack Nicholson dans The Shining – sur son histoire après que ses fans lui aient envoyé un message sur qui il ressemblait.







Cela vient après que James a révélé qu’il pèse maintenant près de 15 pierres et demie après avoir gagné plus de trois pierres en deux ans.

La prise de poids de la personnalité de la télévision est survenue après son apparition dans Dancing on Ice en 2019.

James a écrit sur Twitter: « Bien, je suis près de 100 kg environ 15 1/2 pierre et j’ai commencé à essayer de me remettre en forme [vomit emoji]







« J’ai mis plus de 3 pierres depuis @dancingonice J’essaye de courir bien que je souffre avec mes attelles de hanche et de tibia

« Quoi qu’il en soit … Quelqu’un peut-il recommander un très bon moniteur de fréquence cardiaque fiable? »

