James Jordan de Strictly inquiète les fans alors qu’il révèle que sa fille Ella est “vraiment malade” alors qu’il ne regarde pas l’émission

La légende de STRICTEMENT Come Dancing, James Jordan, a inquiété les fans hier soir en révélant que sa fille était « vraiment malade ».

Le danseur, 44 ans, n’a pas pu tweeter tout au long du spectacle ce week-end car son tout-petit, âgé de deux ans, était “trop ​​mal”.

James, qui est marié à sa collègue pro Orla, a déclaré à ses fans : “Malheureusement les gars – Ella est vraiment malade donc elle ne tweetera pas ce soir. Gros amour à tous .”

Il les a mis à jour aujourd’hui en écrivant: “Salut les gars – merci pour tous les beaux messages sur Ella.

« Elle est encore assez mal mais va mieux.

«Après 1 mois de maladie, elle a maintenant une infection de l’oreille dans les deux oreilles, donc ça a été difficile quelques jours. Mais c’est une Jordan et une battante !

Le couple donne généralement aux fans leur opinion sur l’émission pendant qu’elle est diffusée.

Ils ont cependant trouvé le temps d’écrire leur chronique pour le magazine Hello et ont admis qu’il était injuste que Kym Marsh passe directement au tour suivant.

Kym n’a pas pu participer cette semaine après avoir attrapé Covid.

James a déclaré : « Essentiellement, c’est une compétition. Si vous espérez participer aux Jeux olympiques et au premier tour des qualifications, mais que vous êtes malade et que vous ne pouvez pas vous présenter, vous êtes exclu de la compétition et c’est aussi simple que cela.

Alors qu’Ola a ajouté: “Nous sympathisons vraiment avec Kym, ça doit être tellement horrible de devoir manquer ça. Mais je suis d’accord, je pense que c’est plutôt injuste qu’elle ait été autorisée à continuer si tard dans la compétition.

“Cela signifie tellement pour les autres danseurs et l’un d’eux partira cette semaine alors que Kym aurait pu partir.”