James Jordan a été accusé d’homophobie par les fans de Strictly Come Dancing après avoir critiqué la routine de drag glamour de l’émission.

Les fans du spectacle ont été impressionnés par les danseurs professionnels Giovanni Pernice, Gorka Marquez et Johannes Radebe se produisant en drag aux côtés d’un stylet rose géant dans une routine inspirée de Priscilla Queen of the Desert.

Mais l’ancien danseur professionnel James n’a pas semblé apprécier la fabuleuse ouverture.

Il s’est tourné vers Twitter pour faire part de ses commentaires – et beaucoup lui ont dit qu’ils souhaitaient qu’il garde ses opinions pour lui.

Outspoken James a déclaré: « Eh bien, je dois dire que je suis content de ne jamais avoir eu à danser dans une danse professionnelle comme celle-là.







(Image: BBC)



« Je suis sûr que beaucoup d’entre vous ont apprécié ce qui est bien, mais pas mon style. »

Les fans ont inondé sa chronologie Twitter de commentaires – mais il a rapidement rejeté un problème avec la communauté LGBTQ +.

L’un d’eux a écrit: « Un peu homophobe, James. »

Un autre a déclaré que son commentaire n’a pas aidé, écrivant: « Allez mec, tu sais que cela va encourager les homophobes. »







(Image: Ken McKay / ITV / REX)



Un troisième a posté: « Vous n’avez pas vraiment à le dire, alors au lieu d’inciter à la haine, gardez simplement cette opinion (que vous êtes bien sûr autorisée à avoir …) pour vous. »

Un autre a dit: « Je suis perdu pour les mots …………. littéralement. »

Mirror Online a contacté les représentants de James pour commentaires.







(Image: BBC)



Il a ajouté plus tard sur Twitter: « Pour quiconque dit que j’ai un problème avec les hommes qui se déguisent en femme … Ola pourrait aussi en avoir quelques-uns quelque part sur son téléphone. »

Il a publié un clip YouTube de lui-même habillé en train de jouer All About That Bass de Meghan Trainor.

Incroyablement, certains téléspectateurs se sont rendus sur Twitter pour se plaindre de l’ouverture de Priscilla Queen of the Desert.

«Auparavant, c’était une émission familiale. Je vais arrêter de regarder», a promis l’un d’eux.

De façon choquante, un autre a dit: « C’est une chose de soutenir l’égalité des droits et complètement une autre de promouvoir l’homosexualité, etc. » Très triste en effet. «

« Strictement bizarre ce soir », a tweeté un autre.