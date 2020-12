James Jordan a demandé à Maisie Smith de soulever le trophée Glitterball cette année.

L’ancien pro de Strictly Come Dancing, 42 ans, a déclaré que la routine de quickstep de la star des EastEnders, âgée de 19 ans, était « exceptionnelle », car il la considérait comme sa « performance exceptionnelle de l’année ».

James – qui a quitté Strictly en 2013 après six ans dans l’émission à succès de la BBC – pense que Maisie est une meilleure danseuse que HRVY, qui est également dans son top deux.

S’adressant exclusivement à Ladbrokes, James a déclaré: «Ma performance exceptionnelle de l’année a été le pas rapide de Maisie Smith. C’était exceptionnel.

« Gorka Marquez a créé une brillante routine. J’irais même jusqu’à dire que c’est le meilleur pas rapide que j’ai jamais vu sur Strictly. C’était phénoménal. »







James a admis que la routine était tout simplement difficile et a admis qu’il y avait beaucoup d’étapes difficiles que Maisie devait apprendre.

« Je ne peux même pas commencer à vous dire à quel point la routine était difficile », at-il ajouté.

« C’est une danse très rapide et complexe et elle était remplie de pas difficiles et ils l’ont complètement écrasée. Pour moi, c’était épique. »







Et bien qu’il ait admis que ses deux meilleurs incluent Maisie et HRVY – qui sont tous les deux les plus jeunes candidats de la série de cette année – James croit fermement que Maisie est une danseuse plus forte que HRVY.

Malgré cela, la partenaire professionnelle de HRVY, Janette Manara, n’a jamais soulevé le trophée, alors James a admis que ce serait bien de la voir gagner.

«Je suis déchiré entre Maisie et HRVY», dit-il. « Je connais personnellement Janette Manara et c’est la première fois qu’elle se qualifie pour la finale. C’est une fille si adorable et j’adorerais la voir gagner. »







Il a ajouté: « Je n’enlève rien à HRVY parce qu’il a été brillant. Est-il aussi bon que Maisie? Non. Mais j’aimerais voir Janette gagner d’un point de vue professionnel. Je pense que c’est entre les deux. .

« Quel que soit le meilleur de la soirée, j’aimerais voir gagner; je pense que c’est si proche. »

* La finale de Strictly Come Dancing débute samedi à 18 heures sur BBC One

