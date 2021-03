James Jordan a révélé que son père était décédé alors qu’il rendait hommage à son «héros» dans un article déchirant sur les réseaux sociaux.

Allan, le père de l’ancienne star de Strictly Come Dancing, a reçu un diagnostic de tumeur cérébrale en phase terminale en 2020 après avoir souffert d’une série d’accidents vasculaires cérébraux.

Hier soir, James a partagé sa peine de voir son père lutter et a prié Dieu qu’il devienne bientôt un ange.

En tweetant une mise à jour ce matin, James a écrit: « Mon père est devenu un ange à 8h05. Il me manquera à jamais. Mon père sera toujours mon HERO. RIP Daddy. »

Les partisans de James n’ont pas tardé à partager leurs condoléances, l’un d’entre eux ayant répondu: « Je suis désolé, votre père a transmis James. Mes plus sincères condoléances à vous et à votre famille, vous êtes dans mes pensées et mes prières. Que votre père repose dans la paix éternelle et que Dieu vous réconforte et vous fortifie et vous donne la paix. «







Alors qu’un autre a commenté: « Oh, bénis toi et ta famille aujourd’hui @The_JamesJordan C’est une période vraiment horrible pour toi et la vie ne sera plus jamais tout à fait la même. Soyez fort, aimez et vivez, c’est ce qu’il voudrait pour vous. RIP M. Jordan. «

James avait changé sa photo de profil vendredi soir pour celle de lui-même avec son bras autour de son père pendant qu’ils étaient en vacances.

Il avait écrit: «Personne ne devrait avoir à vivre ce que ma famille regarde mon père vivre. Je prie Dieu que vous veniez bientôt et que vous en fassiez l’un de vos anges.







« Il a fait ses valises et est prêt à aller revoir sa mère et son père. Mon père est mon héros. @BrainTumourOrg a besoin de votre soutien. »

Plus tôt ce mois-ci, James s’est effondré sur Loose Women alors qu’il parlait du «temps horrible» que sa famille avait vécu depuis que son père avait été diagnostiqué avec un cancer en phase terminale.

Rejoint par sa femme Ola et sa petite fille Ella, James a parlé de son brave père et a déclaré: «Ça a été horrible.

«L’année dernière, mon père a reçu un diagnostic de tumeur cérébrale en phase terminale.

«Il est actuellement de retour à l’hôpital, vraiment, vraiment pas très bien.







«Cela a été la période la plus horrible de notre vie, pour nous, c’est frustrant.»

La star au cœur brisé a poursuivi: «J’aurais aimé ne pas être enfermé et emmener mon père dans des endroits incroyables et passer du temps de qualité avec lui.

«Cela met tout en perspective. Mon père est une personne tellement positive et il est si fort dans son esprit.

Heureusement, le père de James a pu rentrer chez lui avant sa mort afin qu’il soit avec ses proches pendant une période si difficile.

L’ancien Strictly professionnel avait écrit: «Mon héros est enfin rentré chez nous aujourd’hui avec les gens qui l’aiment.

« Le voir tel qu’il est me brise le cœur et tout cela me semble être un cauchemar à part quand je me réveille, c’est une réalité. J’espère qu’un jour d’autres n’auront pas à vivre ce que tant de gens font. »