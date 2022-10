James ‘Jimmy’ Peters : L’histoire tragique et mouvementée du premier joueur de rugby noir d’Angleterre | Actualités du rugby à XV

James Peters, le premier homme noir à jouer pour l’Angleterre (Crédit : World Rugby Museum, Twickenham)

En ce Mois de l’histoire des Noirs 2022, nous nous penchons sur l’histoire tragique et mouvementée de James “Jimmy” Peters, le premier joueur de rugby noir d’Angleterre.

En fait, non seulement Peters a été le tout premier homme noir à représenter l’Angleterre au rugby en 1906, mais il est remarquablement resté le seul joueur noir d’Angleterre pendant encore 82 ans jusqu’à ce que Chris Oti représente l’Angleterre en 1988.

Le premier joueur noir de l’équipe de football d’Angleterre, Viv Anderson, n’a fait ses débuts internationaux que 72 ans après Peters en 1978.

Peters était un véritable pionnier du sport.

Mais avant cela, ses débuts ont été à la fois insolites et tragiques. Né à Salford, Lancashire le 7 août 1879 en tant qu’aîné de quatre enfants, le père jamaïcain de Peters, George, est décédé alors que Peters n’avait que neuf ans, après avoir été mutilé à mort par des lions dans une cage d’entraînement dans le cadre des préparatifs du cirque.

Par la suite, la mère anglaise de Peters – Hannah Gough, du Shropshire – est devenue incapable de s’occuper de lui et a accepté qu’il aille rejoindre une autre troupe de cirque en tant que cavalier à cru.

Après s’être cassé le bras à l’âge de 11 ans, Peters a été abandonné par le cirque alors que son début de vie infernal se poursuivait, se retrouvant à l’orphelinat de Fegan à Southwark, puis au Little Wanderers’ Home à Greenwich.

C’est à ce dernier que Peters s’est passionné pour le sport, devenant capitaine de nombreuses équipes, dont le cricket et le rugby. Lors d’une journée sportive tenue à Stamford Bridge en 1894, Peters aurait remporté le sprint de 100 verges, la course d’un mile, le saut en longueur, le saut en hauteur et la course à pied.

Alors qu’il était à l’orphelinat Little Wanderers ‘Home de Greenwich, Peters excellait dans le sport

Le Greenwich Admirals Rugby League Club – que Peters a représenté au Little Wanderers’ Home – continue de célébrer la vie de Peters à ce jour avec un match défi annuel.

À l’âge adulte, Peters a suivi une formation de charpentier et d’imprimeur, s’installant à Bristol à l’âge de 19 ans. Ici, il a joué le rôle de demi-off pour des clubs dont Bristol, tout en représentant l’équipe du comté de Somerset entre 1900 et 1903.

Peters (troisième à partir de la gauche, rangée du milieu) a joué au rugby pour Bristol et Somerset entre 1900 et 1903

À Bristol, Peters a subi une réaction raciale lorsqu’un membre du comité de Bristol Rugby a démissionné en signe de protestation parce qu’il avait été choisi pour représenter l’équipe.

Les journaux locaux ont imprimé qu’il “gardait un homme blanc hors du côté”. On estime que la population noire de l’Angleterre à l’époque n’était que de 50 000, tandis que l’estimation de la population du Royaume-Uni à l’époque était de 42 millions.

En 1902, Peters a déménagé plus au sud à Plymouth où il a joué pour Plymouth RUFC et le comté de Devon. En 1906, il était le joueur vedette à 10 ans alors que Devon remportait un championnat de comté, et ses performances étaient si impressionnantes que des appels pour qu’il représente l’Angleterre au niveau international sont venus – et de la presse aussi.

Peters (au premier rang) a été sensationnel pour Devon en remportant le championnat du comté en 1902, ce qui a suscité des appels pour une convocation en Angleterre.

Les journaux l’ont qualifié de “le demi-arrière le plus intelligent sans exception”. En janvier 1906, il a été négligé pour un test Angleterre contre Pays de Galles, avec le Héraut de Plymouth commentant : « Il semblerait [Peters’] la forme s’est tellement recommandée aux sélectionneurs que seule la convention raciale l’a empêché d’obtenir la reconnaissance qui lui était due.”

Un mois plus tard, il a de nouveau été oublié pour un test contre l’Irlande, avec le Temps de l’Ouest en disant: “Peters est sacrifié. La couleur est la difficulté … Dommage pour les chances de succès anglais.”

Enfin, le 17 mars 1906, l’appendicite subie par Dai Gent a permis à Peters d’avoir sa chance de faire ses débuts historiques au Test d’Angleterre contre l’Écosse à Édimbourg – un match dans lequel il a remporté deux passes décisives. Un autre test contre la France à Paris l’a vu marquer un essai, alors que l’Angleterre a remporté des victoires dans les deux.

Ces deux victoires ont également été très importantes, avec la victoire sur l’Écosse, la première de l’Angleterre contre les Écossais depuis quatre ans, tandis que la victoire contre la France est survenue lors de la toute première rencontre de l’Angleterre contre la nation.

Malgré ses performances positives, La poste du Yorkshire a déclaré: “Sa sélection n’est en aucun cas populaire pour des raisons raciales.”

Peters (avant droit) a fait ses débuts en Angleterre contre l’Écosse en mars 1906

Plus tard la même année, la présence de Peters est devenue un thème majeur de controverse, lorsque les Springboks sud-africains ont fait une tournée en Angleterre à l’automne.

Tout d’abord, plusieurs joueurs de Boks ont refusé de l’affronter contre Devon en raison de la couleur de sa peau, le match étant quasiment abandonné.

Comme l’écrit Anne Pallant dans Un siècle sportif, Le haut-commissaire sud-africain, qui a dû descendre de la tribune, a finalement persuadé les visiteurs de se rendre sur le terrain.

Même encore, il n’y avait pas de photographie commune entre les Springboks et le Devon – une coutume des tournées sud-africaines, comme ils l’ont fait avec l’Université d’Oxford et l’Irlande la même année.

Les Springboks se livraient souvent à des photographies conjointes et mixtes avec opposition, mais ne l’ont pas fait contre le Devon de Peters

Peters n’a alors pas été sélectionné pour le test de l’Angleterre contre l’Afrique du Sud. Comme le Poste du Yorkshire avait déclaré à l’époque : “Il est fort possible que pour des raisons sentimentales qu’il n’est pas nécessaire de détailler, le comité de sélection ait préféré ne pas sélectionner Peters, d’autant plus que les adversaires de l’équipe d’Angleterre seront des Sud-Africains.”

Peters ne remportera que trois autres sélections en Angleterre au cours de sa carrière entre 1907 et 1908, contre l’Irlande à Belfast, l’Écosse à Londres (toutes deux en 1907) et le Pays de Galles à Bristol (1908), marquant un essai supplémentaire.

Peters a été retiré du côté anglais pour affronter l’Afrique du Sud en 1906, après les objections de Springbok

Très populaire à Plymouth, il a été nommé “Homme de l’année” par le Héraut journal en 1907. En repensant à l’article de l’époque, cependant, il met en évidence en termes clairs la stigmatisation, la discrimination et les difficultés avec lesquelles Peters a vécu: “Bien que Peters ne soit pas de notre teint, Peters peut accepter le compliment que nous le considérons comme un” homme blanc ‘ dans un pays où être considéré comme un ‘homme blanc’ confère une dignité à laquelle un grand nombre d’hommes blancs n’atteint pas.”

En 1910, il a perdu trois doigts dans un terrible accident de chantier naval mais après une brève retraite, a continué à jouer, y compris dans un témoignage pour lequel il a été expulsé du rugby à XV en 1912 après une suspension pour avoir accepté un paiement du Devon Rugby Club – illégal dû aux codes du sport en amateurisme.

Désillusionné par la politique du sport, Peters a été accepté dans la ligue de rugby à l’âge de 34 ans, retournant dans le nord-ouest et jouant pour Barrow et St Helens avant sa retraite en 1914. Loin du sport, Peters a épousé Rosina Finch – sa femme de 47 ans – et avait deux enfants, Rowena et James.

Le 26 mars 1954, Peters est décédé à l’âge de 74 ans, avec des preuves suggérant que le reste de sa carrière a été passé à travailler comme charpentier et comme publicain abstinent.

L’année dernière, Barbara Dunbar, âgée de 92 ans et petite-fille de Peters, partageait ses souvenirs de l’homme à la RFU : “J’ai toujours été fière de lui, c’était un homme adorable, tellement gentil. Je le connaissais bien car il est mort quand j’ai avait 23 ans. Il m’a gâté pourri… Il a eu un début de vie très difficile, mais il l’a surmonté et était l’ami de tout le monde.”

Avant le test de l’Angleterre contre l’Afrique du Sud en novembre dernier, l’arrière-petit-fils de Barbara, Liam, s’est absenté en tant que mascotte, représentant l’homme autrefois interdit d’affronter les Boks.

En 2014, le World Rugby Museum de Twickenham a appris que la tombe de Peters à Plymouth ne possédait pas de pierre tombale, ce qui la rendait impossible à identifier. L’année suivante, une nouvelle pierre tombale a été installée rendant hommage à Peters en tant qu’ancien joueur de rugby international anglais. En effet, le tout premier joueur noir du pays et un véritable pionnier du sport.