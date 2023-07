James J. ‘Jim’ Buckley – Section locale de Shaw

James J. « Jim » Buckley, de Minooka, Illinois, est décédé subitement le jeudi 5 décembre 2013 à l’hôpital Edward, Naperville, Illinois.

Né à Portland, Oregon, il était le fils bien-aimé de feu Maurice et Josephine Buckley (née Crawford).

Il était le mari bien-aimé de 38 ans de Donna Buckley (née McCoy); père dévoué et fidèle d’Emily (John) Sergeant; fier et précieux « grand-père » de Jack et Matthew Sergeant ; cher frère de Joan (feu William) Dailey et William (Bonnie) Buckley; beau-frère bien-aimé de Bonnie Buckley, Wendell Walmsley, Jackie (Larry) Goggins, Lou Ann McCoy et Beth (fiancé Fred Appleton) Symons. De nombreuses nièces et neveux survivent également.

Ses parents sont décédés avant lui; son frère, Jack Buckley; sa soeur, Maureen Walmsley; belle-mère, Jean McCoy (née Van Asdlen); et beau-père, Donald McCoy.

Jim manquera profondément à ceux qui l’ont connu et aimé en tant que mari, père, grand-père, «membre de la famille» et ami chaleureux, de bonne humeur et aimant.

James J. Buckley sera couché dans l’état le lundi 9 décembre de 10 h jusqu’au début des offices à 11 h à l’église méthodiste unie de Channahon, 24751 W. Eames (Route 6). Le révérend Steve Good officie. L’inhumation sera privée.

Pour ceux qui souhaitent laisser des souvenirs durables, la famille vous demande de bien vouloir envisager des dons à l’église méthodiste unie de Channahon désignés pour le fonds de construction. Les visites auront lieu de 15 h à 19 h le dimanche 8 décembre au salon funéraire Maple, 24300 W. Ford Road, Channahon.

