James Hoge, vétéran de la guerre des tabloïds dans les grandes villes, décède à 87 ans

James Hoge, qui s’est battu avec les syndicats, les politiciens et Rupert Murdoch alors qu’il dirigeait des tabloïds à Chicago et à New York, a ensuite mené une deuxième carrière plus intellectuelle dans les relations internationales. le prestigieux mais endormi magazine Foreign Affairs, est décédé le 19 septembre dans un hôpital de Manhattan. Il avait 87 ans. La cause était une hémorragie cérébrale, a déclaré son épouse, Kathleen Lacey.

M. Hoge, qui figurait autrefois dans un article d’Esquire intitulé « Les dangers d’être trop beau » et était parfois comparé à Robert Redford dans sa beauté WASPy, s’est démarqué dans le journalisme par d’autres moyens. En plus d’être exponentiellement plus débonnaire et élégant que les habitants typiques des salles de rédaction, il a poussé pour une écriture élégante et engageante au cours de ses trois décennies de carrière, guidant les tabloïds à travers une ère tumultueuse pré-Internet dans l’industrie de la presse.

Son ascension fulgurante a commencé au Chicago Sun-Times en 1958, d’abord comme correspondant à Washington, puis, à 29 ans, comme rédacteur en chef de la ville, suivi trois ans plus tard par sa nomination comme rédacteur en chef. À 44 ans, il était éditeur. Le journal a remporté six prix Pulitzer sous sa direction.

En plus d’ajouter des sections couvrant l’alimentation, l’immobilier et la mode pour attirer les lecteurs des banlieues, M. Hoge a embauché des journalistes d’investigation agressifs pour concurrencer le Chicago Tribune. Son équipe l’a persuadé de donner son feu vert à un projet d’achat et de gestion secrète d’un bar du centre-ville afin que les journalistes et les photographes puissent documenter les inspecteurs municipaux véreux acceptant des pots-de-vin et des pots-de-vin dans des enveloppes laissées sur le bar.

Pam Zekman, l’une des journalistes de l’équipe qui a produit une série de 25 épisodes sur la corruption, a rappelé que l’idée avait été initialement et sans succès. a été présentée aux rédacteurs de la Tribune alors qu’elle y travaillait au sein de l’équipe d’enquête. Après avoir rejoint le Sun-Times, elle a trouvé « merveilleusement rafraîchissant » que M. Hoge ait adopté l’idée.

La série, publiée en 1978, a été nominée pour un prix Pulitzer, mais un débat éthique sur les reportages secrets du journal a fait échouer ses chances.

En 1976, alors qu’il travaillait encore au Sun-Times, M. Hoge a été nommé rédacteur en chef de son journal sœur, le Chicago Daily News, qui publiait dans l’après-midi. La famille Marshall Field, propriétaire des deux journaux, a mis le Sun-Times en vente en 1983. M. Hoge a organisé un groupe d’investisseurs pour l’acheter, mais a perdu face à Murdoch, le baron de la presse australien propriétaire du New York Post.

« Il n’a jamais été question de savoir si je resterais », a déclaré M. Hoge au Washington Post après avoir perdu contre Murdoch. « Nous savions tous les deux que c’était impossible. »

Tribune Co., éditeur du Chicago Tribune et du New York Daily News, a embauché M. Hoge comme éditeur du journal new-yorkais, qui perdait une bataille de tabloïds avec le Murdoch’s Post.

« Je veux être l’homme qui a sur son épitaphe le fait qu’il a sauvé le Daily News », a déclaré M. Hoge à Vanity Fair dans un article de 1989 qui le qualifiait de « un homme si doué et si beau que les gens resteraient bouche bée d’admiration ».

Malgré sa « présence magnétique », comme le dit Vanity Fair, M. Hoge a eu du mal à retourner le journal. Il est également entré en guerre contre les syndicats du journal qui, à la fin des années 1990, ont entamé une grève de cinq mois qui a donné lieu à de violents affrontements entre les piqueteurs et les employés se présentant au travail.

Incapable de résoudre les désaccords sur les salaires, les heures supplémentaires et les effectifs, M. Hoge a menacé au début de 1991 de fermer le journal. En mars de cette année-là, l’éditeur britannique Robert Maxwell a racheté le journal et a négocié un accord de travail avec les syndicats du journal. M. Hoge est resté plusieurs mois avant de partir.

L’année suivante, le Council on Foreign Relations a nommé M. Hoge rédacteur en chef de Foreign Affairs, une revue de politique et d’affaires internationales créée en 1922. Compte tenu de sa longue carrière dans le journalisme tabloïd, un média généralement peu propice à une analyse politique lucide, le choix s’est avéré comme une surprise pour certains observateurs des médias.

Mais M. Hoge avait été un membre actif du Council on Foreign Relations, et son conseil d’administration pensait pouvoir animer le magazine et le rendre plus lisible, tant dans sa conception que dans son texte. (En clin d’œil à ses inquiétudes concernant ses antécédents, il a présenté aux dirigeants du conseil une fausse couverture mettant en vedette le mannequin Cindy Crawford et des lignes de couverture indiquant « Boris’ Babes » et « Sexiest ethnic Rivalries ».)

M. Hoge a immédiatement signalé que le magazine serait plus d’actualité, retardant son premier numéro jusqu’après l’élection de Bill Clinton à la présidence en 1992.

« Le sujet est conçu pour offrir au nouveau président de nombreux conseils gratuits », a déclaré M. Hoge à la Tribune.

M. Hoge a commandé des articles rapportés, a raccourci la longueur de ses principaux articles de 7 000 à 5 000 mots et a augmenté la fréquence des numéros de quatre à six par an.

Au cours de son mandat, il a publié l’essai influent du politologue Samuel P. Huntington « Le choc des civilisations ? arguant que les conflits culturels et religieux domineraient le monde après la fin de la guerre froide. Il a également publié les « Papiers Tiananmen », révélant des discussions secrètes entre les dirigeants chinois sur la répression des manifestations étudiantes en 1989.

« Ce que les Affaires étrangères offrent, a déclaré un jour M. Hoge, c’est un forum unique et non partisan pour des idées très diverses sur le rôle de l’Amérique dans le monde. »

Au moment où il a démissionné 18 ans plus tard, le tirage du magazine avait presque doublé pour atteindre 160 000 exemplaires par numéro.

James Fulton Hoge Jr. est né à Manhattan le 25 décembre 1935 et a grandi sur Park Avenue. Son père était avocat et sa mère femme au foyer.

« Mon père était un homme énergique qui aimait être avocat, mais qui avait aussi une réaction viscérale aux journaux », a-t-il déclaré à Vanity Fair. « Il étalait les papiers sur le sol et disait : ‘Regardez ça, voulez-vous !’ Ou il disait : « Lisez cette chronique ! Ou il se contenterait de rire.

M. Hoge est diplômé en 1954 de la Phillips Exeter Academy du New Hampshire. Il a étudié les sciences politiques à l’Université de Yale et a obtenu son diplôme en 1958. Trois ans plus tard, il a obtenu une maîtrise de l’Université de Chicago, payant ses études tout en travaillant à temps partiel au Sun-Times.

Les mariages de M. Hoge avec Alice Albright, une descendante du fondateur du Chicago Tribune, Joseph Medill, et avec Sharon King se sont soldés par un divorce. Il a épousé Lacey en 1999. Ils vivaient dans un appartement sur Park Avenue.

Outre son épouse, les survivants comprennent trois enfants issus de son mariage avec Albright, Alicia Hoge Adams, Robert Warren Hoge et James Patrick Hoge ; un fils issu d’une relation avec la journaliste de télévision Cynthia McFadden, Spencer Hoge ; une belle-fille, Kienan Lacey ; un beau-fils, Devin Lacey ; 11 petits-enfants; et une sœur.

Le frère cadet de M. Hoge, Warren Hoge, journaliste et rédacteur en chef de longue date du New York Times, est décédé en août à 82 ans.

Tout au long de sa vie, les profils de M. Hoge ont souligné son éducation patricienne. Il les trouvait ennuyeux.