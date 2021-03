James Hewitt, ancien amant de la princesse Di, travaille comme jardinier à 4000 £ par an

L’ancien amant de la princesse Diana, James Hewitt, travaille comme jardinier à 4000 £ par an dans le parc de l’appartement où il vit avec sa mère âgée, peut révéler MailOnline.

L’homme de 62 ans, qui a passé des décennies à se mélanger d’abord avec la royauté, puis la célébrité, passe maintenant ses journées à creuser le sol, à couper des arbres et à souffler les feuilles tombées.

Vêtu d’un pantalon kaki froissé, d’une chemise mauve élégante, d’une casquette plate et de lunettes de soleil, l’ancien militaire débonnaire a été vu cette semaine conduire sa tondeuse et ratisser des feuilles dans le parc où sa mère a un appartement de deux chambres.

Mais même dans le cadre tranquille d’un domaine du Devon, l’ancien officier de cavalerie ne peut tout simplement pas éviter la controverse et, comme toujours, cela a une saveur royale.

Les habitants du manoir du 17ème siècle près d’Exeter disent qu’il a mutilé un if centenaire dans une vaine tentative de « lui donner un aspect royal et le façonner comme un verre de vin ».

Les arrière-grands-parents Pauline et Barry Presswell qui ont vécu dans l’immeuble de Farringdon près d’Exeter, pendant trois ans, disent qu’ils se sont disputés avec lui à propos de la débâcle de l’if.

L’ancien officier de cavalerie James Hewitt, 62 ans, était cette semaine au sommet d’une tondeuse à gazon qu’il utilise pour entretenir les verts dans le parc du manoir du 17ème siècle où il vit avec sa mère Shirley, 92 ans, où elle possède un appartement.

L’ancien militaire jouant au polo est fier de son travail de jardinier du bloc à Farringdon, près d’Exeter, où il était cette semaine vu qu’il était vêtu d’un pantalon vert kaki ratissant des feuilles dans le parc à temps pour le printemps.

Pendant un certain temps, Hewitt a vécu à Marbella, mais lorsque le bar qu’il dirigeait a fermé, il a déménagé dans l’ouest du pays et dans l’appartement de deux chambres de 350000 £ de sa mère (ci-dessus) où il entretient des terrains qui s’étendent sur six acres et comprennent deux étangs.

M. Hewitt s’est fait connaître en 1991 au cours de sa liaison avec Diana. Une photo emblématique, prise pendant l’aventure, montre la princesse lui présentant la Coupe Captain and Subalterns après avoir mené son équipe de polo de l’armée à la gloire à Tidworth, Wiltshire

M. Presswell, 76 ans, directeur d’entreprise à la retraite, a déclaré: « Il a préparé un dîner de chien avec un bel if de 100 ans que nous pouvons voir de notre fenêtre et que nous aimions.

« Hewitt a déclaré qu’il voulait qu’il ait l’air « royal et en forme de verre à vin » et a amené un chirurgien arboricole qui a coûté 1500 £ aux résidents et il l’a coupé. »

Mme Presswell, 71 ans, a ajouté que l’arbre avait été réduit de 18 pieds à 10 pieds: « Il ressemble à une pieuvre. C’est affreux.

« Je suis descendu pour essayer de les arrêter et j’ai même dit que je resterais là jusqu’à ce qu’ils s’arrêtent. Mais j’étais trop tard.

«Il est ruiné. Hewitt a dit désolé et qu’il y avait eu une erreur, mais nous en sommes extrêmement contrariés.

«Maintenant, nous pouvons voir jusqu’à la route où, auparavant, il y avait une belle vue sur l’arbre.

«Nous avons eu avec lui quelques mots de colère qui allaient dans les deux sens. Il peut utiliser des mots de quatre lettres quand il le veut et mon mari l’a appelé de mauvaise humeur. Nous ne lui parlons plus.

Vêtu de son pantalon kaki froissé, de sa chemise à carreaux élégante, de sa casquette plate, Hewitt a passé les heures sur sa tondeuse

L’ancien militaire a également passé son temps à ramasser les feuilles et à ranger généralement les terrains pour les résidents du bloc intelligent.

M. Hewitt est venu à la notoriété publique en 1991 lorsque son ex-fiancée a révélé qu’ils s’étaient séparés sur sa liaison avec Diana.

L’affaire avait duré cinq ans à partir de 1986 quand on lui avait demandé de donner des cours d’équitation à la mère de deux enfants.

Une photo désormais emblématique, prise au cours de leur relation secrète, montre Diana présentant la Coupe Captain and Subalterns à M. Hewitt après avoir mené son équipe de polo de l’armée à la gloire à Tidworth, Wiltshire.

Hewitt s’est récemment essayé à la rencontre en ligne où son profil Tinder dit qu’il cherche des femmes autour de 50 ans.

Après que l’affaire ait été rendue publique, il a été accusé à plusieurs reprises de tirer profit de la relation.

En 1994, trois ans avant la mort de Diana et deux ans après sa séparation officielle du prince Charles, M. Hewitt a coopéré avec l’auteure Anna Pasternak pour le livre Princess in Love. C’est devenu un best-seller.

Cela a conduit Diana à dire à Martin Bashir dans sa célèbre interview de Panorama: « Oui, je l’adorais. Oui, j’étais amoureux de lui. Mais j’ai été très déçu, ‘

Dans les années qui ont suivi sa mort, M. Hewitt a écrit deux autres livres sur la relation tout en apparaissant dans des émissions de télé-réalité.

Il a été accusé à plusieurs reprises d’avoir comploté pour vendre les lettres privées qui lui avaient été envoyées par la princesse, mais aucune vente n’a jamais été révélée.

Il a déménagé à Marbella pour ouvrir son propre bar, le Polo Club, mais qui a fermé en 2013 et il est retourné dans le West Country pour se rapprocher de sa mère.

Dans une interview en 2011, il a crédité sa mère Shirley, maintenant âgée de 92 ans, pour lui avoir sauvé la vie alors qu’il était suicidaire dans les années 1990.

Maintenant, il partage son terrain plat et entretenu de 350 000 £ qui s’étend sur six acres et comprend deux étangs.

L’ancien militaire, qui a été mentionné dans des dépêches lors de la première guerre du Golfe, est responsable de l’entretien de la façade de la maison et du jardin arrière immédiat.

Son salaire est financé par l’association des résidents de l’immeuble où vit sa mère, appelée les résidents de Farringdon House, qui contribuent tous à un fonds qui est ensuite supervisé par une société de gestion.

Pour cela, il est payé 15 £ par jour plus deux paiements supplémentaires de 250 £ tous les six mois pour entretenir une autre parcelle voisine.

Plus tôt cette semaine, il a pu être vu en train d’utiliser un souffleur à main pour enlever les feuilles mortes de l’avant de la propriété, dont les résidents comprennent le père du chanteur de Coldplay Chris Martin.

Le seul signe de l’ancien style de vie Playboy de Hewitt est sa Porsche qu’il gare à côté de la maison principale.

Cela lui permet d’utiliser son espace de stationnement officiel pour ses outils de jardinage afin de lui éviter de se déplacer péniblement vers le hangar.

M. Hewitt s’est brouillé avec certains voisins du bloc après avoir apparemment recruté un chirurgien arboricole au coût de 1500 £ pour couper un if de 18 pieds (photo ci-dessus) et a déclaré qu’il voulait qu’il soit taillé sous la forme d’un verre à vin royal.

Barry Presswell (ci-dessus) dit qu’il s’est brouillé avec M. Hewitt après que l’arbre ait été taillé (sur la photo telle qu’elle est aujourd’hui) à seulement 10 pieds de haut

Mais peu importe à quel point il souffle les feuilles ou tond la pelouse, certains résidents ne sont tout simplement pas satisfaits.

L’un d’eux, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré: « Il agit comme si le jardin était le sien. Il nous a bouleversés en coupant cet arbre sans consultation. C’était beau avant, mais ça ne semble pas aimé après ce qu’il lui a fait.

« Peu d’entre nous ici se soucient de son association avec Diana et la famille royale et il a perdu son apparence. »

Il y a seulement quatre ans, Hewitt a subi un accident vasculaire cérébral et une crise cardiaque et a passé plusieurs semaines à l’hôpital pour se rétablir.

Maintenant, il se sent assez bien pour essayer les rencontres en ligne où son profil Tinder dit qu’il cherche des femmes d’environ 50 ans pour entrer dans ses affections.

Tout cela est loin de sa vie antérieure où il avait gagné le cœur d’une princesse et lirait même des histoires au coucher à ses jeunes fils.

Mailonline a tenté de demander à Hewitt ce qu’il pensait des plans des Sussex pour une entrevue avec Oprah Winfrey, mais il a refusé de commenter.

MailOnline a également contacté son agent pour un commentaire.