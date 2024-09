James Hetfield, acteur de Metallica dans un nouveau western, ne semble pas aimer jouer la comédie : « La prochaine fois qu’on me demande de faire quelque chose comme ça, rappelle-moi de dire non »

James Hetfield de Metallica a parlé de son rôle dans le nouveau thriller western Le Fourré lors d’un récent épisode de podcast Le rapport Metallica.

Dans le film, sorti dans les salles américaines le 6 septembre, le chanteur/guitariste incarne un homme de loi et se produit aux côtés Game of Thrones Peter Dinklage, qui a produit le projet, est le deuxième rôle d’acteur à l’écran de Hetfield, après celui d’un policier dans le biopic de Ted Bundy en 2019. Extrêmement méchant, terriblement mauvais et vilIl s’avère que cela est peut-être dû au fait que Hetfield n’était pas le plus grand fan du métier d’acteur au départ.

Lorsqu’on lui a demandé comment il avait obtenu le Fourré partie, Hetfield répond (par Bavardage): « Peter Dinklage m’a contacté par l’intermédiaire de son manager, en me disant simplement : « Hé, j’ai un rôle pour toi dans quelque chose que nous sommes en train de préparer. Et j’ai pensé à toi, et c’est tout. » C’était genre : « OK, cool. »

Le musicien ajoute : « Je ne suis pas du tout un acteur », citant la différence entre la projection « en grand » lorsqu’il se produit sur scène et l’échelle plus intime d’une performance devant une caméra. « J’aime les projections en grand », dit-il.

Hetfield poursuit en disant qu’il n’y est allé que pour le Fourré et Extrêmement méchant… des rôles pour lesquels il a été spécifiquement recherché, et il exprime un manque d’intérêt à auditionner pour des rôles : « J’ai déjà fait ça avant, et ce n’est pas vraiment mon truc. »

Le musicien parle en profondeur de l’expérience du tournage Le Fourrése plaignant du temps difficile pendant le tournage au Canada et des longues attentes dans sa caravane avant qu’il ne soit sur le plateau.

« Alors que je suis assis dans une caravane, et qu’il fait probablement moins 10 degrés au Canada [sic]« Nous sommes à l’extérieur de Calgary et je suis assis là, vêtu de vêtements d’époque, des années 1800, début du siècle », se souvient Hetfield. « Je veux dire, la laine est superbe, mais les chaussures [are] pas terrible.

Il continue : « Je suis assis là avec [Hetfield’s assistant] Ray. C’était comme : « Hé, tu tournes aujourd’hui. » Et puis à la fin de la journée, c’était comme : « Ah, on n’a pas pu te joindre aujourd’hui. » Et j’ai dit à Ray : « Hé, la prochaine fois qu’on me demande de faire quelque chose comme ça, rappelle-moi de dire non. » Ha ha ! Mais c’était comme ça sur le moment.

Hetfield conclut en paraissant satisfait du résultat final de ses efforts, mais conclut que travailler dans la musique n’est pas aussi fastidieux que d’attendre quand on travaille dans le cinéma. « Quand tout est fini, après tout le travail que vous y avez consacré, c’est comme : « Ah, ouais, ce n’était rien ». Mais juste quand vous êtes assis là-dedans et que vous attendez. La musique ne consiste pas à attendre. « J’ai une idée. Eh, enlève ça. Faisons ça ». Répéter son texte et attendre cinq jours plus tard pour le dire, c’est comme, oh, ça me rend fou. »

Metallica vient de terminer une tournée en Amérique du Nord et jouera une série de concerts à Mexico du 20 au 29 septembre. Voir ci-dessous pour plus de détails.

20 septembre : Foro Sol de Mexico, Mexique

22 septembre : Foro Sol de Mexico, Mexique

27 septembre : Foro Sol de Mexico, Mexique

29 septembre : Foro Sol de Mexico, Mexique