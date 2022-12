James Haskell : L’Angleterre vire Eddie Jones est une folie : « Je ne peux pas le comprendre » | Les médias grincheux, les fans misérables l’ont forcé | Actualités du rugby à XV

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’ancien arrière-rang anglais James Haskell a qualifié la décision de la RFU de limoger Eddie Jones de “folie totale”, affirmant qu’elle avait été forcée par “des médias grincheux et des fans misérables”.

Parler à Sky Sports Nouvelles Mercredi, Haskell, qui a pris sa retraite en 2019 et a joué sous Jones entre 2016 et 2018, a déclaré qu’il ne pouvait pas comprendre la décision de se séparer de l’Australien expérimenté.

“Personnellement, je pense que c’est de la folie totale”, a-t-il déclaré.

“Vous avez littéralement pris l’entraîneur le plus titré de la Coupe du monde, avec 90 % [World Cup] record de victoires et l’a éliminé neuf mois avant une Coupe du monde.

“Il a participé à trois finales de Coupe du monde [two as head coach, one as a technical adviser]il en a gagné un [With South Africa as technical adviser, 2007]a perdu deux [Australia head coach, 2003; England head coach, 2019].

“Il a amené le Japon à certains des plus grands bouleversements qu’ils aient jamais eus.

“Et puis la meilleure chose est, la personne qu’ils [the RFU] voulez le remplacer par à ce moment-là, et évidemment c’est un festin toujours mobile, n’est pas disponible. Alors tu vas mettre quelqu’un d’autre aux commandes des Six Nations qui n’a pas été entraîneur international, juste à cause de quelques vieux journalistes grincheux, et de misérables supporters, qui ont décidé de se liguer pour se débarrasser de lui.

“Ce qui est à peu près l’histoire du monde moderne : si vous criez assez fort et que vous avez suffisamment de fans dans les médias, vous pouvez tout accomplir.

“Non, je ne pense pas que l’Angleterre ait [gone backwards]. Je pense que le paysage du rugby international a changé, et les marges de victoire sont si petites maintenant.

“Vous obtenez évidemment quelques anomalies, comme le Pays de Galles contre la Nouvelle-Zélande récemment, 55-23, mais la majorité des matchs sont gagnés ou perdus par quelques points.

“Et cela peut se résumer à un coup de pied arrêté défectueux lors de la mêlée ou de l’alignement, à une brillance individuelle intelligente ou à une erreur individuelle. C’est à quel point c’est proche.

Haskell a joué sous Jones pour l’Angleterre entre 2016 et 2018

“Je suis un très grand fan de Bill Sweeney [RFU chief executive], et je pense que c’est un homme bon. Je n’ai pas eu l’occasion de le rattraper.

“Malheureusement, la plupart du temps, c’est si vous dérangez les gens et que vous ne vous conformez pas – et Eddie Jones ne se conforme pas.

“Est-ce qu’il a tout bien compris? Non. Mais je ne pense pas que quiconque ait tout bien compris.

“La marge d’erreur pour le sport international se résume à quelques centimètres. Vous regardez certains entraîneurs et des mâchoires des catastrophes, ils ont saisi des carrières incroyables, et si une chose s’était passée dans l’autre sens, ils n’auraient pas eu le succès .

“Malheureusement, parce qu’Eddie ne joue pas sur l’air des médias, il y avait des gars qui ne voulaient pas de lui là-dedans.

“Les Six Nations ont été décevantes, les internationaux d’automne ont été décevants, mais pas au point qu’il y ait eu des erreurs catastrophiques.

“Ce que font certains de ces journalistes plus âgés, qui n’aiment pas Eddie, c’est qu’ils ne viennent pas regarder l’entraînement, ils ne parlent à aucun des joueurs actuels, ils ne sont pas particulièrement populaires auprès des joueurs à cause de leurs opinions, car ils sont là pour vendre des journaux.

“Ensuite, vous avez d’anciens entraîneurs, qui ont des agendas et des vendettas, qui sont capables d’utiliser leur plate-forme médiatique pour diffuser les choses. Ce n’est pas basé sur des faits. C’est de la rhétorique, c’est un non-sens.

“Parlez des joueurs qui ne sont pas confiants, des joueurs qui perdent leur éclat, des joueurs qui entrent et sortent de l’équipe. Eddie est là pour mettre les meilleurs joueurs sur le terrain.

“J’avais cinq entraîneurs internationaux avec l’Angleterre, et ils étaient parmi les pires environnements dans lesquels j’ai jamais fait partie. Eddie Jones est de loin le meilleur entraîneur avec lequel j’ai jamais travaillé. Il a compris comment tirer le meilleur parti des joueurs, a créé un environnement compétitif et professionnel.

Haskell dit que Jones est le meilleur entraîneur avec qui il ait jamais travaillé et ne peut pas comprendre la décision de le renvoyer

“Et certains de ces journalistes lorsqu’ils recommandent aux gens de prendre le relais, ils ne sont pas dans la même ligue qu’Eddie Jones.

“En fin de compte, les gens ne sont pas honnêtes. Et surtout dans le rugby, parce que c’est dirigé par beaucoup de gens de la vieille école, ils perpétuent ces récits qui ne sont pas corrects.

“Je pense que c’est une honte.”

‘Borthwick serait génial’ | “La foule de Twickenham n’est pas une grande sous-section des fans de rugby”

L’entraîneur-chef des Leicester Tigers, Steve Borthwick, est le favori pour occuper le poste, mais n’ayant pas encore été annoncé, il semble que sa libération de Leicester ne soit ni facile ni rapide.

Alors que Haskell pense que Borthwick est un entraîneur brillant et une excellente option pour remplacer Jones, il a réitéré ses pensées selon lesquelles retirer l’Australien était une mauvaise décision, affirmant que la réaction des supporters anglais n’aurait pas dû intervenir.

“Si la personne qui prend la relève est Steve Borthwick, je pense qu’il est tout à fait brillant. Je ne peux pas penser à une meilleure personne pour succéder à Eddie Jones, c’est la personne n°1 que j’aurais suggérée.

“Je ne pensais pas que dans un million d’années, ils l’auraient un jour, à cause du bon travail qu’il fait avec les Leicester Tigers. S’ils obtiennent Kevin Sinfield [Leicester defence coach] de plus, l’Angleterre est bien placée et c’est une belle transition.

L’équipe d’entraîneurs des Leicester Tigers composée de Steve Borthwick et Kevin Sinfield a été fortement liée à la prise de contrôle de l’Angleterre

“Je dirais que la chute d’Eddie et là où les choses ont mal tourné, c’est la cohérence des entraîneurs autour de lui. Je ne pense pas qu’il était entouré de la bonne qualité d’entraîneur, et je ne pense pas qu’ils aient été à la hauteur.

“Je ne sais pas pourquoi tu le ferais [sack Jones]. Et je pense que c’est dû à la pression des fans, à la pression des médias, et c’est devenu intenable. Et comment concilier ne pas virer quelqu’un quand tout le monde veut sa tête ? Même s’il est invalide.

“La foule de Twickenham n’est pas une grande sous-section des fans de rugby. C’est une foule très corporative. Ils s’énervent si vous mettez de la musique trop fort, mettez trop de feux d’artifice là-haut, leurs sandwichs aux crevettes ne sont pas assez froids et leur Guinness est plate. Oui, je l’ai vu, j’y suis allé.

“Ce n’est pas aussi intimidant que le stade de la Principauté, ils sont parfois un peu par beau temps ces fans de Twickenham. Ils sont incroyables quand ils y sont. Mais quand ils sont éteints, c’est un endroit calme.

“Je pense qu’ils huent parce qu’ils sont frustrés, parce qu’ils ne comprennent pas nécessairement la situation dans son ensemble. Et ils huent parce que les fans de sport huent.

Les huées de la foule de Twickenham n’auraient pas dû penser que le temps de Jones était écoulé, dit Haskell

“Quand la rationalité, la compréhension et l’information sont-elles entrées dans le sport ? C’est une question d’émotion, d’évasion de votre vie réelle, de tribalisme, de passion, de carnage. C’est ça être un fan de sport.

“Que les fans huent ou non, je pense que cela n’a aucune importance. Parce que l’atmosphère de Twickenham est assez plate de toute façon, cela signifie simplement que l’un se fond dans l’autre et que cela devient un peu un paysage plat.

“Je ne pense pas que ce soit un bon exemple de l’opinion réelle des gens. La plupart des fans sont plutôt satisfaits de ce qu’Eddie Jones a fait, il est l’entraîneur anglais le plus titré à avoir remporté une Coupe du monde.

“Je ne peux pas le comprendre.”

Borthwick ou tout autre remplaçant de l’Angleterre a-t-il suffisamment de temps avant la Coupe du monde 2023 ?

“Oui, parce que le fait est qu’il n’y a rien de mal avec cette équipe d’Angleterre”, a répondu Haskell. “Il n’y a pas d’erreurs flagrantes ou de manque de confiance.

“Ce sont de grands joueurs qui n’ont pas particulièrement bien joué.

“Eddie Jones n’a jamais entraîné une équipe à mal jouer. Quel genre de folie serait-ce? Pourquoi les inhiberait-il?

Jones a mené l’Angleterre à la finale de la Coupe du monde de rugby 2019 au Japon, où ils ont perdu 32-12 contre l’Afrique du Sud

“Les joueurs ne jouent tout simplement pas assez bien. Steve Borthwick viendra, ayant connu ce groupe de joueurs, et les affrontera absolument.

“Et ce sera un catalyseur pour rendre l’Angleterre meilleure, j’espère. Je pense juste que la folie est de se débarrasser d’Eddie Jones quand vous avez un Six Nations.

“Ne virez jamais un entraîneur à moins d’avoir tout de suite le gars que vous voulez.”