James Haskell: L’administration des guêpes est un jour sombre pour le rugby | ‘Nous avons besoin d’un modèle de franchise’ | Actualités du rugby à XV

James Haskell pense que les problèmes financiers qui ont forcé les Wasps et les Worcester Warriors à entrer dans l’administration sont révélateurs d’un problème plus large auquel est confronté le rugby professionnel en Angleterre.

L’ancien flanker anglais de 37 ans a connu deux sorts réussis avec les guêpes au cours d’une carrière professionnelle de 17 ans et a été dévasté par le sort de son ancien club, qui est entré dans l’administration lundi avec 167 membres du personnel, y compris tous les joueurs et entraîneurs. redondant.

Cela a suivi l’entrée de Worcester dans l’administration il y a trois semaines, laissant la Gallagher Premiership à 11 équipes après avoir lancé la saison 2022/23 le mois dernier avec 13, et Haskell considère ces incidents comme un avertissement pour le reste du jeu professionnel.

“C’est dévastateur”, a déclaré Haskell Sky Sports Nouvelles. “Vos pensées vont aux joueurs et au personnel, et ce ne sont pas seulement les personnes immédiates auxquelles vous pensez, c’est tout le personnel de soutien.

“Certains joueurs vont avoir de la chance de passer à d’autres clubs, mais la nature du rugby en ce moment avec le plafond salarial est que ces joueurs vont cesser de gagner beaucoup d’argent – à juste titre pour leurs compétences et la façon dont ils mettent leur corps en jeu – à un salaire réduit et certaines personnes ne trouveront pas d’emploi.

“C’est affreux, mais je pense que c’est assez révélateur de la façon dont le rugby évolue. Je ne pense pas que Worcester et Wasps seront les seuls clubs, je pense qu’un changement radical doit se produire et, malheureusement, je pense que le rugby a été traîner trop longtemps et ne pas s’occuper de ce problème.

“Je pense que c’est une journée très sombre pour le rugby à travers tout le match.”

James Haskell estime que le rugby devrait s'inspirer des modèles de franchise et avoir des contrats centraux pour les joueurs de l'équipe d'Angleterre.

Haskell craint que Worcester et Wasps ne soient pas les seuls clubs à subir ce sort, et il est probable que les deux seront relégués au championnat en guise de punition pour être entré dans l’administration, conformément aux règlements de la RFU.

On craint que les deux clubs ne perdent également leurs parts P, ce qui leur donne droit à une part du revenu central et des droits de vote de la Premiership sur des questions clés, les discussions en cours sur le fait que l’élite pourrait être réduite à 10 équipes.

C’était un point de vue adopté par le directeur général de RFU, Bill Sweeney, et bien que Haskell espère que les Warriors et son ancien club pourront retrouver leur statut de Premiership, il comprend l’argument en faveur de la réduction du nombre d’équipes en Premiership.

“Pour le moment, la RFU a déclaré qu’aucun des clubs du championnat n’était apte à accéder à la Premiership”, a déclaré Haskell.

Le PDG de Wasps, Stephen Vaughan, confirme que le club est en dialogue avec la RFU au sujet de sa relégation potentielle de la Premiership après son entrée dans l'administration, tandis que l'entraîneur-chef Lee Blackett et le gardien Sam Saunders réfléchissent à l'ambiance du club.

“Ils ne feront jamais monter personne d’autre, mais dès que vous entrez dans l’administration, vous êtes relégué.

“Je pense que c’est un peu bizarre et nous devrions nous occuper de ces équipes car il n’y a pas de remplacement, mais il y a un argument selon lequel une ligue plus petite devient plus durable et gagne plus d’argent.

“J’espère juste que ces deux clubs ne sont pas les gars de l’automne pour mettre le reste en ligne, mais c’est à quoi ça ressemble.”

Plusieurs joueurs de Worcester ont déjà conclu des accords avec d’autres clubs de Premiership, mais de nombreux autres sont toujours à la recherche d’un emploi – ainsi que toute l’équipe des Wasps après l’annonce de lundi.

L'ancien talonneur des Wasps, Phil Greening, a déclaré que les joueurs seraient dévastés par la nouvelle de l'entrée du club dans l'administration, certains joueurs étant déjà à la recherche d'un emploi.

Il a été question de savoir si les internationaux anglais devraient être contractés de manière centralisée par la RFU, et Haskell serait également favorable à l’utilisation d’un modèle de franchise pour le niveau élite similaire à celui qu’il a connu lorsqu’il jouait au Super Rugby en Nouvelle-Zélande pour Highlanders en la saison 2012/13.

“Il y a tellement de situations politiques différentes et je pense que tout est contracté de manière centralisée, presque comme un modèle de la NFL [is the way forward]”, a déclaré Haskell.

“Je pense que les traditions du rugby sont excellentes, mais au plus haut niveau, pour le rendre durable, nous devons en faire une entreprise de divertissement, nous devons créer des superstars, nous avons besoin d’un modèle de franchise, tout doit être géré de manière centralisée et les bonnes personnes aux bons endroits.

“Pour le moment, tout cela entrelacé, qui est en charge, qui prend les décisions ne fonctionnera jamais et je pense que le modèle de la NFL, ou un modèle de franchise est probablement la voie à suivre avec un commissaire central qui prend une décision et s’y tient.

“Regardez simplement les trucs sur les commotions cérébrales ; nous essayons de rendre le rugby plus sûr, nous ne devrions pas faire d’entraînement avec contact dans la semaine, mais tout le monde s’amuse et c’est le problème avec le rugby – il y a beaucoup d’échecs, beaucoup de parler et pas de décisions radicales.”