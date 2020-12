Le joueur de rugby James Haskell tient à faire passer Robbie Williams à la place de No1 de Noël après que le chanteur se soit moqué de son «marathon sexuel» avec sa femme Chloe Madeley.

James dit: «Robbie et sa femme nous ont pris la p *** de moi et Chloé. J’aimerais me venger. »

James a formé le supergroupe Rig Aid avec des sportifs, dont Darren Gough, pour sortir It’s Christmas Time (It’s Time to Lash) afin de collecter des fonds pour des œuvres caritatives.

La chanson ira contre Can’t Stop Christmas de Robbie et All You’re Dreaming Of de Liam Gallagher, mais c’est Robbie que James veut vraiment battre.

Après son passage sur I’m A Celebrity, James se serait enfermé dans une chambre d’hôtel avec sa femme Chloé pour, euh, se renouer intimement (James dit qu’il était trop mal nourri pour cela).







(Image: PA)







(Image: Instagram)



Robbie se moquait en organisant son propre «marathon» avec sa femme Ayda, se filmant au lit alors qu’il plaisantait avec elle: «Ils ne s’étaient pas vus depuis 16 jours? Je ne vous ai pas vu depuis trois semaines.

Ils roulent et déchirent chacun un paquet de Hobnobs.

James, un administrateur de l’association caritative de la piste, Restart Rugby, dit qu’il n’a aucun discours de combat pour Liam.

Il dit: «Je ne voudrais pas me mettre du mauvais côté de lui. Il a un vocabulaire assez étendu, je ne veux pas en finir.

* Le single de Rig Aid It’s Christmas Time (It’s Time to Lash) est disponible en précommande dès maintenant, avec tous les profits allant à l’association caritative Restart Rugby.