James Harden se rapproche de ses débuts dans la saison.

Du moins, après sa dernière saga avec les 76ers de Philadelphie, c’est à cela que cela ressemble.

Harden a assisté dimanche au match d’ouverture à domicile des 76ers contre les Portland Trail Blazers et s’est assis avec l’équipe sur le banc, marquant la première fois qu’il rejoint la franchise pour un match cette saison. Bien qu’il n’ait pas joué lors de la victoire 126-98 des 76ers, Harden a participé au travail vidéo et à la présentation de l’équipe avant le match au Wells Fargo Center dimanche.

L’entraîneur-chef Nick Nurse a déclaré que Harden rejoindrait probablement l’équipe pour l’entraînement de mardi, même si l’on ne sait toujours pas quand il participera à un match.

“James était là”, a déclaré Nurse avant le match. via Tim Bontemps d’ESPN. “Il était ici pour la séance de cinéma et la présentation. Le rapport sur lui est qu’il a eu de bonnes journées de conditionnement, toujours en cours de montée en puissance, et qu’il espère le retrouver à l’entraînement mardi. C’est à peu près où nous en sommes.”

James Harden et Tyrese Maxey des 76ers de Philadelphie réagissent au premier quart contre les Portland Trail Blazers au Wells Fargo Center de Philadelphie, le 29 octobre 2023. (Photo de Tim Nwachukwu/Getty Images)

Harden a clairement indiqué qu’il ne voulait plus être avec les 76ers. Il a choisi l’option de 35,6 millions de dollars sur son contrat au cours de la dernière intersaison dans l’espoir que l’équipe l’échangerait ailleurs, mais cela n’est pas encore arrivé. Harden a également qualifié le président des opérations de basket-ball des 76ers, Daryl Morey, de « menteur » lors d’un événement en Chine en août, ce qui lui a valu une amende de 100 000 $.

La destination préférée de Harden est les Los Angeles Clippers, mais ils auraient suspendu les négociations commerciales avec les 76ers alors que la saison commençait la semaine dernière.

Harden a passé 10 jours loin des Sixers pendant le camp d’entraînement et la pré-saison, mais il a rejoint l’équipe mercredi. Il aurait ensuite été empêché par un responsable de la sécurité de monter à bord de l’avion de l’équipe pour leur road trip de deux matchs en ouverture de la saison. Cette décision aurait été prise pour éviter de perturber le reste de l’équipe, selon Vincent Goodwill de Yahoo Sports. La NBA a depuis ouvert une enquête sur son absence également, afin de « déterminer s’il existe une raison approuvée pour son manque de participation ».

Les 76ers sont entrés dans le match de dimanche avec une fiche de 1-1, après avoir perdu leur premier match contre les Milwaukee Bucks avant de remporter une victoire de sept points contre les Raptors de Toronto samedi. Ils ont remporté la victoire de 28 points contre les Trail Blazers grâce à un quasi-triple-double de Joel Embiid. Il a récolté 35 points et 15 rebonds avec sept passes décisives dans la soirée. Tyrese Maxey a également ajouté 26 points et 10 rebonds, et Tobias Harris a terminé avec 24 points.

Les 76ers sont en congé lundi. En supposant que Harden s’entraîne réellement mardi et mercredi, il est possible qu’il participe à son premier match jeudi soir lorsque les 76ers accueilleront les Raptors – ce qui marque le deuxième d’une série de cinq matchs à domicile. Mais compte tenu de la façon dont les choses se sont déroulées entre Harden et l’organisation jusqu’à présent cet automne, personne ne sait encore quand il reprendra le terrain à Philadelphie.